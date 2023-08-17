KITTEN Loaf
Yaş / Kedi
Kediler için tam yem - 12 aylığa kadar olan ikinci büyüme dönemindeki yavru kediler (katı kıvamda ezme)
Ücretsiz kargo
Özellikler
Koruyucu içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Bebek Dişleri için Yumuşak Kıvam
Büyüyen yavru kediler için optimal tane boyutu, doku & tat
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
|Yavru kedinin yaşı (ay)
|<1,5
|1,5
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Yavru kedinin kilosu (kg)
|Babycat Ultra Soft Mousse'u 1,5 aya kadar kullanın
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Önerilen günlük miktar
|Babycat Ultra Soft Mousse'u 1,5 aya kadar kullanın
|2
|2.5
|3
|3
|3.5
|3
|3
|3
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|Yavru kedinin yaşı (ay)
|<1,5
|1,5
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Yavru kedinin kilosu (kg)
|Babycat Ultra Soft Mousse'u 1,5 aya kadar kullanın
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Önerilen günlük miktar
|Babycat Ultra Soft Mousse'u 1,5 aya kadar kullanın
|1 poşet + 18g
|1 poşet + 28g
|1 poşet + 40g
|1 poşet + 46g
|1 poşet + 48g
|1 poşet + 46g
|1 poşet + 44g
|1 poşet + 41g
|1 poşet + 37g
|1 poşet + 34g
|1 poşet + 32g
|1 poşet + 30g
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Kitten Loaf, yavru kedilerin büyümelerinin “konsolidasyon evresinde” beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, fiziksel ve davranışsal açıdan önemli değişimler yaşayan 12 aylığa kadar olan yavru kediler için uygundur. Bu özel formülde, büyüme dönemindeki yavru kediler için ideal boyutta, kıvamda ve lezzette soslu taneler sunulur. Ayrıca, yavru kedilerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Bu diyetsel antioksidanların aşılardan sonra daha yüksek ve hızlı antikor artışını harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. ROYAL CANIN® Kitten Loaf beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) takviye edilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Kitten in Gravy aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Kitten Loaf damak tadına düşkün tüylü dostunuzun zevkine hitap edecek şekilde hazırlandı. Bu yaş mama, yavru kedinize hoş bir duyusal deneyim yaşatır, sağlıklı su alımını destekler ve ROYAL CANIN® Kitten kuru mama diyeti karışık beslenme için mükemmeldir. Yavru kediniz 12 aylık olduğunda, yetişkin bir kedi olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, yetişkin kediler için sunulan ROYAL CANIN® Fit 32 diyet serisine geçebilirsiniz.