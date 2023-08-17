Kitten Sterilised gravy
Yaş / Kedi
Kısırlaştırılmış yavru kediler için yaş mama (6 aylıktan 12 aylığa kadar) (sos içinde ince dilimler)
Ücretsiz kargo
Özellikler
Koruyucu içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Bebek Dişleri için Yumuşak Kıvam
Büyüyen yavru kediler için optimal tane boyutu, doku & tat
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Büyüme & kilo kontrolü
Kısırlaştırmadan sonra yavru kedilerin enerji ihtiyaçları değişir ve aşırı kilo alımı riski artar. Bu formül orta seviyede yağ içeriği ile kilo alımını sınırlarken uygun seviyede protein, kalsiyum ve fosfor ile sağlıklı büyümeyi desteklemeye devam eder.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
|Yavru kedinin yaşı (ay)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Yavru kedinin kilosu (kg)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Önerilen günlük miktar
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|3
|3
|3
|2.5
|Yavru kedinin yaşı (ay)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Yavru kedinin kilosu (kg)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Önerilen günlük miktar
|1 poşet + 56g
|1 poşet + 60g
|1 poşet + 57g
|1 poşet + 54g
|1 poşet + 50g
|1 poşet + 46g
|1 poşet + 43g
|1 poşet + 40g
|1 poşet + 38g
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Sterilized Kitten in Gravy, sterilize edilmiş yavru kedilerin büyümelerinin “konsolidasyon evresinde” beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, fiziksel ve davranışsal açıdan önemli değişikliklerden geçen 6 ila 12 aylık kısırlaştırılmış kedi yavruları için uygundur. Bu özel formülde, büyüme dönemindeki yavru kediler için ideal boyutta, kıvamda ve lezzette soslu taneler sunulur. Aynı zamanda, sağlıklı gelişim için optimal düzeyde protein, kalsiyum ve fosfor içerirken, kilo alma riskini azaltmaya yardımcı olmak için orta düzeyde bir yağ içeriği içerir. Ayrıca, yavru kedilerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Bu diyetsel antioksidanların aşılardan sonra daha yüksek ve hızlı antikor artışını harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Sterilized Kitten in Gravy aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Sterilized Kitten in Gravy damak tadına düşkün tüylü dostunuzun zevkine hitap edecek şekilde hazırlandı. Bu yaş mama, yavru kedinize hoş bir duyusal deneyim yaşatır, sağlıklı su alımını destekler ve ROYAL CANIN® Kitten kuru mama diyeti karışık beslenme için mükemmeldir. Kısırlaştırılan yavru kediniz 12 aylık olduğunda, yetişkin bir kedi olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, yetişkin kediler için sunulan ROYAL CANIN® Sterilised 37 serisine geçebilirsiniz.