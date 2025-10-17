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Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması

Light Weight Care Yetişkin Kedi Kuru Maması

Kuru Kedi Maması

Boyut: 1.5 kg
1.119,33 TL/kg
930 TL/kg

Adet

1.679 TL/ 1.119,33 TL/kg
1.511,1 TL
/ 1.007,4 TL/kg
(10% Kazan)
Her siparişte %10 indirim ve her 6 siparişin 1 'i bizden ✔️Seçilen sıklıkta otomatik sipariş kolaylığı
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Light Weight Care, kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak ve sağlıklı kilonun korunmasını desteklemek  için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür.İçerdiği ilave lif karışımı sayesinde sayesinde bu kuru mama formülü, kedinizin mama yedikten sonra tok hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca kedinizin sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olacak şekilde formüle edilmiştir.Bu diyetteki özel olarak uyarlanmış protein içeriği, kedinizin kas kütlesini koruyarak onu sağlıklı bir kiloda tutmaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Light Weight Care ayrıca sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan bir amino asit olan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.ROYAL CANIN® Light Weight Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız, bu mama ile beslenen kedilerin %90'ından fazlasının yalnızca 8 haftada daha sağlıklı bir kiloya ulaştığını gösterdi.ROYAL CANIN® Light Weight Care ayrıca yaş mama dokusunda da mevcuttur: sos. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.  *Royal Canin şirket içi çalışması

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FAYDALARI

LİFLER ve PSİLYUM

FIBRES & PSYLLIUM

L-KARNİTİN

L-CARNITINE

YARARLARI

ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE Çeşitli eylemlerle sağlıklı bir vücut durumunun korunmasına yardımcı olan tam olarak dengelenmiş beslenme formülü: -Doygunluk hissini desteklemek için ideal lif karışımı. Uyarlanmış protein içeriği, sağlıklı kilo kontrolü için kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. -Sağlıklı bir yağ metabolizmasına katkıda bulunanL-karnitin ile zenginleştirilmiştir. Kedinizin zinde kalmasına yardımcı olmak için formüle edilmiş zengin bir tada sahip açlığı gideren mama.

Kilo alımına yatkınlık

Kediniz kilo almaya yatkın mı? İdeal vücut kondisyonunun ve kas kütlesinin korunması kedilerin genel sağlığının önemli bir parçasıdır.

Kanıtlanmış sonuçlar

ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE kuru mama formülüyle beslenen hafif kilolu kedilerin %90’ından fazlası 8 hafta içinde daha sağlıklı kiloya ulaştı*. *Royal Canin iç çalışması

Kilo kontrolü programı

1.Tam ve dengeli bir beslenme sağlamak için, kuru ve yaş mama formüllerimizle, kediniz için mükemmel beslenme kombinasyonunu belirleyin. 2. Ev içi oyunlar & özel mama kapları (feeding puzzles) ile kedinizi aktif tutun. 3. Kedinizi ev yemekleri ve yağlı atıştırmalıklardan uzak tutun. 4.Kedinizin sağlığı ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veteriner hekimine danışın.

Üriner Sağlığı

Yetişkin bir kedinin sağlıklı üriner sistemini koruyacak şekilde dengeli mineral içeriği ile formüle edilmiştir.

BESLENME BİLGİLERİ

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