Light Weight Care
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için tam yem - Kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak için tavsiye edilir
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Kanıtlanmış sonuçlar
ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE kuru mama formülüyle beslenen hafif kilolu kedilerin %90’ından fazlası 8 hafta içinde daha sağlıklı kiloya ulaştı*. *Royal Canin iç çalışması
Kilo kontrolü programı
1.Tam ve dengeli bir beslenme sağlamak için, kuru ve yaş mama formüllerimizle, kediniz için mükemmel beslenme kombinasyonunu belirleyin. 2. Ev içi oyunlar & özel mama kapları (feeding puzzles) ile kedinizi aktif tutun. 3. Kedinizi ev yemekleri ve yağlı atıştırmalıklardan uzak tutun. 4.Kedinizin sağlığı ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veteriner hekimine danışın.
Light weight care
Bu özel beslenme çözümünün temel faydaları nelerdir? LIGHT WEIGHT CARE, sağlıklı vücut kondisyonunun korunması için özel olarak dengelenmiş bir formüle sahiptir.
Üriner Sağlık
Yetişkin bir kedinin sağlıklı üriner sistemini koruyacak şekilde dengeli mineral içeriği ile formüle edilmiştir.
Kilo alımına yatkınlık
Kediniz kilo almaya yatkın mı? İdeal vücut kondisyonunun ve kas kütlesinin korunması kedilerin genel sağlığının önemli bir parçasıdır.
|Kedinin Kilosu
|İdeal Kilolu
|-
|Fazla Kilolu
|-
|-
|Kuru Mama
|Kuru mama + yaş mama
|Kuru mama
|Kuru mama + yaş mama
|3kg
|51g
|31g + 1 paket
|37g
|19g + 1 paket
|4kg
|62g
|43g + 1 paket
|46g
|27g + 1 paket
|5kg
|73g
|54g + 1 paket
|54g
|35g + 1 paket
|6kg
|83g
|64g + 1 paket
|61g
|43g + 1 paket
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Light Weight Care, kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak ve sağlıklı kilonun korunmasını desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür.İçerdiği ilave lif karışımı sayesinde sayesinde bu kuru mama formülü, kedinizin mama yedikten sonra tok hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca kedinizin sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olacak şekilde formüle edilmiştir.Bu diyetteki özel olarak uyarlanmış protein içeriği, kedinizin kas kütlesini koruyarak onu sağlıklı bir kiloda tutmaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Light Weight Care ayrıca sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan bir amino asit olan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.ROYAL CANIN® Light Weight Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız, bu mama ile beslenen kedilerin %90'ından fazlasının yalnızca 8 haftada daha sağlıklı bir kiloya ulaştığını gösterdi.ROYAL CANIN® Light Weight Care ayrıca yaş mama dokusunda da mevcuttur: sos. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar. *Royal Canin şirket içi çalışması