Light Weight Care

Light Weight Care

Kuru / Kedi

Yetişkin kediler için tam yem - Kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak için tavsiye edilir

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Kanıtlanmış sonuçlar

ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE kuru mama formülüyle beslenen hafif kilolu kedilerin %90’ından fazlası 8 hafta içinde daha sağlıklı kiloya ulaştı*. *Royal Canin iç çalışması

Kilo kontrolü programı

1.Tam ve dengeli bir beslenme sağlamak için, kuru ve yaş mama formüllerimizle, kediniz için mükemmel beslenme kombinasyonunu belirleyin. 2. Ev içi oyunlar & özel mama kapları (feeding puzzles) ile kedinizi aktif tutun. 3. Kedinizi ev yemekleri ve yağlı atıştırmalıklardan uzak tutun. 4.Kedinizin sağlığı ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veteriner hekimine danışın.

Light weight care

Bu özel beslenme çözümünün temel faydaları nelerdir? LIGHT WEIGHT CARE, sağlıklı vücut kondisyonunun korunması için özel olarak dengelenmiş bir formüle sahiptir.

Üriner Sağlık

Yetişkin bir kedinin sağlıklı üriner sistemini koruyacak şekilde dengeli mineral içeriği ile formüle edilmiştir.

Kilo alımına yatkınlık

Kediniz kilo almaya yatkın mı? İdeal vücut kondisyonunun ve kas kütlesinin korunması kedilerin genel sağlığının önemli bir parçasıdır.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Light Weight Care, kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak ve sağlıklı kilonun korunmasını desteklemek  için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür.İçerdiği ilave lif karışımı sayesinde sayesinde bu kuru mama formülü, kedinizin mama yedikten sonra tok hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca kedinizin sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olacak şekilde formüle edilmiştir.Bu diyetteki özel olarak uyarlanmış protein içeriği, kedinizin kas kütlesini koruyarak onu sağlıklı bir kiloda tutmaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Light Weight Care ayrıca sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan bir amino asit olan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.ROYAL CANIN® Light Weight Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız, bu mama ile beslenen kedilerin %90'ından fazlasının yalnızca 8 haftada daha sağlıklı bir kiloya ulaştığını gösterdi.ROYAL CANIN® Light Weight Care ayrıca yaş mama dokusunda da mevcuttur: sos. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.  *Royal Canin şirket içi çalışması

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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