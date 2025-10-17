ROYAL CANIN® Light Weight Care, kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak ve sağlıklı kilonun korunmasını desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür.İçerdiği ilave lif karışımı sayesinde sayesinde bu kuru mama formülü, kedinizin mama yedikten sonra tok hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca kedinizin sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olacak şekilde formüle edilmiştir.Bu diyetteki özel olarak uyarlanmış protein içeriği, kedinizin kas kütlesini koruyarak onu sağlıklı bir kiloda tutmaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Light Weight Care ayrıca sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan bir amino asit olan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.ROYAL CANIN® Light Weight Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız, bu mama ile beslenen kedilerin %90'ından fazlasının yalnızca 8 haftada daha sağlıklı bir kiloya ulaştığını gösterdi.ROYAL CANIN® Light Weight Care ayrıca yaş mama dokusunda da mevcuttur: sos. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar. *Royal Canin şirket içi çalışması