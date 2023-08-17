Light Weight Care Gravy
Yaş / Kedi
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Kanıtlanmış sonuçlar
Kedilerin %90'ından fazlası 8 hafta içinde daha sağlıklı kiloya ulaştı* ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE kuru ve yaş mama formülüyle beslenen kediler*. Royal Canin iç çalışması
Kediniz kilo almaya yatkın mı?
İdeal vücut kondisyonunun ve kas kütlesinin korunması kedilerin genel sağlığının önemli bir parçasıdır.
YARARLARI
ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE Çeşitli eylemlerle sağlıklı bir vücut durumunun korunmasına yardımcı olan tam olarak dengelenmiş beslenme formülü: -Doygunluk hissini desteklemek için ideal lif karışımı. -Uyarlanmış protein içeriği, sağlıklı kilo kontrolü için kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. -Sağlıklı bir yağ metabolizmasına katkıda bulunanL-karnitin ile zenginleştirilmiştir. -Kedinizin zinde kalmasına yardımcı olmak için formüle edilmiş zengin bir tada sahip açlığı gideren mama.
Kilo kontrolü programı
1.Tam ve dengeli bir beslenme sağlamak için, kuru ve yaş mama formüllerimizle, kediniz için mükemmel beslenme kombinasyonunu belirleyin. 2. Ev içi oyunlar & özel mama kapları (feeding puzzles) ile kedinizi aktif tutun. 3. Kedinizi ev yemekleri ve yağlı atıştırmalıklardan uzak tutun. 4.Kedinizin sağlığı ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veteriner hekimine danışın.
|Kedinin Kilosu
|İNAKTİF (düşük enerji ihtiyacı)
|İDEAL KİLO (normal enerji ihtiyacı)
|3 kg
|2 paket (170 g)
|2 + 1/2 paket (225 g)
|4 kg
|2 + 1/2 paket (205 g)
|3 + 1/2 paket (280 g)
|5 kg
|3 paket (240 g)
|4 paket (325)
|6 kg
|3 paket (275 g)
|4 + 1/2 paket (370 g)
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Light Weight Care in Gravy, kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak ve sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu formüldeki özel olarak uyarlanmış protein içeriği, kedinizin kas kütlesini koruyarak onu sağlıklı bir kiloda tutmaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Light Weight Care in Gravy ayrıca sağlıklı yağ metabolizmasında yer alan bir amino asit olan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Light Weight Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, katılımcı kedilerin %90'ından fazlasının, Light Weight Care beslenme programıyla (hem kuru mama hem de yaş mama formüllerini birleştiren) beslendikten yalnızca 8 hafta sonra daha sağlıklı bir kiloya ulaştığını gösterdi. ROYAL CANIN® Light Weight Care kuru mama olarak da mevcuttur. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.