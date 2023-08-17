Light Weight Care Gravy

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Light Weight Care in Gravy, kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak ve sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu formüldeki özel olarak uyarlanmış protein içeriği, kedinizin kas kütlesini koruyarak onu sağlıklı bir kiloda tutmaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Light Weight Care in Gravy ayrıca sağlıklı yağ metabolizmasında yer alan bir amino asit olan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Light Weight Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, katılımcı kedilerin %90'ından fazlasının, Light Weight Care beslenme programıyla (hem kuru mama hem de yaş mama formüllerini birleştiren) beslendikten yalnızca 8 hafta sonra daha sağlıklı bir kiloya ulaştığını gösterdi. ROYAL CANIN® Light Weight Care kuru mama olarak da mevcuttur. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.

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