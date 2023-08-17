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Light Weight Care Gravy

Light Weight Care Gravy

Yaş / Kedi

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Kanıtlanmış sonuçlar

Kedilerin %90'ından fazlası 8 hafta içinde daha sağlıklı kiloya ulaştı* ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE kuru ve yaş mama formülüyle beslenen kediler*. Royal Canin iç çalışması

Kediniz kilo almaya yatkın mı?

İdeal vücut kondisyonunun ve kas kütlesinin korunması kedilerin genel sağlığının önemli bir parçasıdır.

YARARLARI

ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE Çeşitli eylemlerle sağlıklı bir vücut durumunun korunmasına yardımcı olan tam olarak dengelenmiş beslenme formülü: -Doygunluk hissini desteklemek için ideal lif karışımı. -Uyarlanmış protein içeriği, sağlıklı kilo kontrolü için kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. -Sağlıklı bir yağ metabolizmasına katkıda bulunanL-karnitin ile zenginleştirilmiştir. -Kedinizin zinde kalmasına yardımcı olmak için formüle edilmiş zengin bir tada sahip açlığı gideren mama.

Kilo kontrolü programı

1.Tam ve dengeli bir beslenme sağlamak için, kuru ve yaş mama formüllerimizle, kediniz için mükemmel beslenme kombinasyonunu belirleyin. 2. Ev içi oyunlar & özel mama kapları (feeding puzzles) ile kedinizi aktif tutun. 3. Kedinizi ev yemekleri ve yağlı atıştırmalıklardan uzak tutun. 4.Kedinizin sağlığı ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veteriner hekimine danışın.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Light Weight Care in Gravy, kilo alımını sınırlamaya yardımcı olmak ve sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu formüldeki özel olarak uyarlanmış protein içeriği, kedinizin kas kütlesini koruyarak onu sağlıklı bir kiloda tutmaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Light Weight Care in Gravy ayrıca sağlıklı yağ metabolizmasında yer alan bir amino asit olan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Light Weight Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, katılımcı kedilerin %90'ından fazlasının, Light Weight Care beslenme programıyla (hem kuru mama hem de yaş mama formüllerini birleştiren) beslendikten yalnızca 8 hafta sonra daha sağlıklı bir kiloya ulaştığını gösterdi. ROYAL CANIN® Light Weight Care kuru mama olarak da mevcuttur. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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