Maine Coon
Yaş / Kedi
Maine Coon ırkı yetişkin kediler için tam yem – 15 aylıktan büyük (Gravy sos içinde ince dilimler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Kemik ve eklem sağlığı
Bu en büyük evcil kedi ırkının kemik ve eklem sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Deri ve tüy sağlığı
Deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Konsantre Enerji
Yüksek konsantrasyonlu enerji formülü.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahıllar, balık ve balık türevleri, bitkisel protein ekstratları, bitkisel orjinli türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, çeşitli şekerler, yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 310 IU, E1 (Demir): 11 mg, E2 (İyot): 0.3 mg, E4 (Bakır): 2.6 mg, E5 (Manganez): 3.4 mg, E6 (Çinko): 34 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein %10 - Yağ %4.3 – Ham Kül %1.4 – Ham lifler: %1.6 – Nem %78.
|Kedinin Kilosu
|Sadece Yaş Mama
|Karışık Beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|5 kg
|2 + 3/4 poşet
|39 g + 1 poşet
|6 kg
|3 + 1/4 poşet
|47 g + 1 poşet
|7 kg
|3 + 1/2 poşet
|55 g + 1 poşet
|8 kg
|4 poşet
|63 g + 1 poşet