Maine Coon

Maine Coon

Yaş / Kedi

Maine Coon ırkı yetişkin kediler için tam yem – 15 aylıktan büyük (Gravy sos içinde ince dilimler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Kemik ve eklem sağlığı

Bu en büyük evcil kedi ırkının kemik ve eklem sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Deri ve tüy sağlığı

Deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Konsantre Enerji

Yüksek konsantrasyonlu enerji formülü.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?