Maine Coon Kitten Yavru Kedi Kuru Maması
Kuru Kedi Maması
Maine Coon ırkı yavru kediler için mama (tam yem) – 15 aya kadar
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten mama, yavru kedinizin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Yavru kedinizin daha ilk günlerinden itibaren ona besleyici bir diyet sunarak yetişkin dönemine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yavru kedinizin sindirim sistemi gelişmekte olsa da hâlâ tam olgunlaşmamıştır. Bu nedenle yavru kediniz, sağlıklı sindirimi destekleyip koruyacak, yüksek kaliteli proteinlerden oluşan bir diyete ihtiyaç duyar. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten mama, sindirilebilirliği yüksek bir protein (L.I.P) ve yavru kedinizin bağırsak florasının desteklenmesine yardımcı olan prebiyotikler içerir. Maine Coon yavru kediniz büyüdükçe doğal savunma mekanizmaları da gelişmeye devam eder. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten mamada bulunan patentli antioksidan (E vitamini gibi) kompleksi, gelişimi sırasında yavru kedinizin doğal savunma mekanizmalarının desteklenmesine yardımcı olur. Her kedinin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten lezzetli bir ıslak mama biçiminde de sunulmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, kedinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.
FAYDALARI
Sağlıklı bir uzun büyüme dönemi
Maine Coon ırkı yavru kedilerin büyüme dönemi son derece uzundur ve bu dönem Maine Coon ırkı kedinin kendine has dev yapısını kazanmasına kadar sürer. Dengeli bir büyüme için sağlıklı kemik ve eklem gelişimini destekleyen özel uyarlanmış enerji ve protein içeriği ile hassas dengeli vitaminler (D vitamini dahil) ve mineraller sayesinde sağlıklı ve uzun bir büyüme dönemi sağlanır.
Bağışıklık sistemi desteği
Büyüme dönemi boyunca yavru kedinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren antioksidan kompleksi, yavru kedinin bağışıklık sistemini destekler.
Sindirim sistemi sağlığı
Büyüme dönemi boyunca yavru kedinizin sindirim sistemi henüz olgunlaşmamıştır ve kademeli olarak gelişir. Sindirim sağlığını destekleyen yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli proteinden (*L.I.P.), özel uyarlanmış bir lif içeriğinden ve bağırsak florası dengesini destekleyen prebiyotiklerden oluşan özel bir besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Bu özel tasarlanmış küp şekilli büyük boy kuru mamanın büyüklük ve yapısı, Maine Coon yavru kedinin büyük çenesine uygundur. Bu özel kuru mama, kediyi mamasını çiğnemeye yönlendirerek ağız hijyenine katkıda bulunur.
BESLENME BİLGİLERİ
|Yavru Kedinin Yaşı
|3-4 ay
|5-7 ay
|8-11 ay
|12-15 ay
|Yavru Kedinin Kilosu
|1.5-3.6 kg
|2.6-4.8 kg
|3.4-6.3 g
|4.2-7.6 kg
|Kuru Mama
|69-100 g
|77-109 g
|77-93 g
|64-80 g
|Karışık Beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|1/2 Mother & Babycat Konserve + 45-76 g
|1 poşet Kitten Gravy + 56-87 g
|1 poşet Kitten Gravy + 56-72 g
|1 poşet Kitten Gravy + 43-59 g