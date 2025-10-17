ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten mama, yavru kedinizin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Yavru kedinizin daha ilk günlerinden itibaren ona besleyici bir diyet sunarak yetişkin dönemine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yavru kedinizin sindirim sistemi gelişmekte olsa da hâlâ tam olgunlaşmamıştır. Bu nedenle yavru kediniz, sağlıklı sindirimi destekleyip koruyacak, yüksek kaliteli proteinlerden oluşan bir diyete ihtiyaç duyar. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten mama, sindirilebilirliği yüksek bir protein (L.I.P) ve yavru kedinizin bağırsak florasının desteklenmesine yardımcı olan prebiyotikler içerir. Maine Coon yavru kediniz büyüdükçe doğal savunma mekanizmaları da gelişmeye devam eder. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten mamada bulunan patentli antioksidan (E vitamini gibi) kompleksi, gelişimi sırasında yavru kedinizin doğal savunma mekanizmalarının desteklenmesine yardımcı olur. Her kedinin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten lezzetli bir ıslak mama biçiminde de sunulmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, kedinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.