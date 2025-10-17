ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse gebelik döneminde ve emzirme döneminde kedinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. Ayrıca lezzetli ve yumuşak kıvamıyla, anne sütüyle beslenen ve en fazla 4 aya kadar olan yavru kediler için idealdir. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse, sütten kesilen yavru kedilerin kolaylıkla yiyebileceği kıvamda olmasının yanı sıra, nem içeriği sayesinde emziren annenin süt üretimini artırmaya yardımcı olur. 16 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, yavru kediler için ROYAL CANIN® KITTEN formüllerine geçebilirsiniz. Yavru kedi formülleri, kuru mama ya da katı kıvamda ezme, soslu veya jöle kıvamında yaş mama formunda satışa sunulmaktadır.