Mother And Babycat Ultra Soft Mousse Anne ve Yavru Kedi Yaş Maması
Yaş Kedi Maması
Kediler için tam yem – Özellikle anne ve yavru kediler için – Gebe ve laktasyondaki anne kediler – Birinci büyüme dönemindeki 1-4 aylık arası yavru kediler (ultra yumuşak kıvam)
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ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse gebelik döneminde ve emzirme döneminde kedinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. Ayrıca lezzetli ve yumuşak kıvamıyla, anne sütüyle beslenen ve en fazla 4 aya kadar olan yavru kediler için idealdir. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse, sütten kesilen yavru kedilerin kolaylıkla yiyebileceği kıvamda olmasının yanı sıra, nem içeriği sayesinde emziren annenin süt üretimini artırmaya yardımcı olur. 16 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, yavru kediler için ROYAL CANIN® KITTEN formüllerine geçebilirsiniz. Yavru kedi formülleri, kuru mama ya da katı kıvamda ezme, soslu veya jöle kıvamında yaş mama formunda satışa sunulmaktadır.
FAYDALARI
Onaylanmış Formül
%96 yetiştirici memnuniyeti. (*2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. )
Özellikler
Koruyucu içermez. Yapay renklendiriciler içermez.
Yavru kediler için ideal başlangıç maması
Katı gıdaya geçişi kolaylaştıran ultra yumuşak kıvam.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
BESLENME BİLGİLERİ
|Yaş (hafta)
|Önerilen günlük miktar
|3
|Kademeli Mama Geçişi
|4
|Kademeli Mama Geçişi
|5 - 6
|1/2
|6 - 7
|3/4
|7 - 8
|3/4
|8 - 12
|1
|12 - 16
|1 1/4
|Gebe veya emziren anne kedi
|SERBEST