Oral Care
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için dengeli tam yem - Diş plağı oluşumu ve tartar birikmesini azaltmaya yardımcı olmak için tavsiye edilir
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Mekanik etki
Planlanmış bir etki için özel olarak tasarlanmış ORAL CARE mama tanesi büyüklüğü, yapısı ve şekli kediyi iyice çiğnemeye yönlendirir. Bu mekanik etki, dişlerde diş plağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olan günlük bir diş fırçalama etkisi yaratır.
Kimyasal etki
Diş plağı mineralizasyonunu sınırlandırmaya yardımcı olmak için salya kalsiyumunu tutan bir “Aktif Diş Ajanı” (kalsiyum şelatörleri) ile zenginleştirilmiş formül.
Kanıtlanmış sonuçlar / %59 / tartar oluşumunda azalma / 28 günde / diş fırçalama etkisi / aktif bileşenler
Oral Care’ in özel kullanımı 28 gün sonra etkili olur: tartar oluşumunda %59’a kadar* azalma. *Royal Canin dahili çalışması, 2005 - Yetişkin kediler için Ağız Bakımı aktif bileşenlerini içermeyen bir kontrol besiniyle karşılaştırılmış ve en hassas dişler üzerinde ölçülmüştür.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin idrar sistemi sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere, bir mineraller dengesiyle formüle edilmiştir.
|Kedinin kilosu
|İdeal kilo (g/gün)
|Fazla kilolu (g/gün)
|3 kg
|46 g
|36 g
|4 kg
|56 g
|45 g
|5 kg
|66 g
|52 g
|6 kg
|75 g
|60 g
ÜRÜN AYRINTILARI
Kedilerin üçte ikisi, ağızdan hoş olmayan bir kokunun ortaya çıkabileceği ağız ve diş hastalıklarına maruz kalır . Günlük diş fırçalamanın yanı sıra, ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı olan özel formüle edilmiş bir mama plak ve taş oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Oral Care , 1 ila 10 yaş arasındaki benzer sorunlara duyarlı yetişkin kediler için tasarlanmıştır. Diş ve ağız sağlığını destekler. Dişler üzerinde mekanik temizleme etkisi vardır.