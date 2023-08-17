ÜRÜN AYRINTILARI

Kedilerin üçte ikisi, ağızdan hoş olmayan bir kokunun ortaya çıkabileceği ağız ve diş hastalıklarına maruz kalır . Günlük diş fırçalamanın yanı sıra, ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı olan özel formüle edilmiş bir mama plak ve taş oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Oral Care , 1 ila 10 yaş arasındaki benzer sorunlara duyarlı yetişkin kediler için tasarlanmıştır. Diş ve ağız sağlığını destekler. Dişler üzerinde mekanik temizleme etkisi vardır.

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