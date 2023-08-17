Persian Loaf

Persian Loaf

Yaş / Kedi

Kediler için tam yem - Yetişkin İran kedilerine özel - 12 aylıktan büyük (katı kıvamda ezme)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Sindirim sistemi sağlığı

Persian ırkı kedilerin sindirim sistemi sağlığını korumaya yardımcı olur.

Tüy sağlığı

Deri ve tüy sağlığını desteklemeye yardımcı olmak için özel besin ögesi kombinasyonu içerir.

Üriner sistem sağlığı

Üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

İran ırkı tüm kedi ırkları arasında, en uzun ve en kalın tüy yapısına sahiptir. Bu nedenle ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf, deri sağlığını korumak ve uzun tüy yapısını parlak ve gösterişli tutmak için, derinin dış etkenlere karşı savunma rolünü destekleyen, özel, benzersiz bir besin bileşimi içerir. ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf, en uygun lezzet için hassas ve uyarlanmış bir kıvam ile formüle edilmiştir. Aynı zamanda, yüksek oranda sindirilebilir protein içeriği ve özel bir lif karışımı ile sindirim sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur. İran kedisi orta boy bir kedidir, ancak onu kaplayan üst ve alt tüy katmanları sayesinde daha büyük görünebilir. İran kedinize ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf içeren bir diyet uygulamanın yanı sıra, kedinizin kürkünü her gün taramanızı ve karışmış kısımlar varsa açmanızı öneririz. Her kedinin özel tercihlerine hitap etmek için, ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf mamasının yanı sıra, gevrek ve lezzetli kuru mama seçeneği de sunulmaktadır.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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