Persian
Kuru / Kedi
Kediler için dengeli tam yem –Yetişkin İran kedilerine özel -12 aydan büyük
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Sindirim sistemi sağlığı
Bağırsak florasındaki dengeyi desteklemeye yardımcı olmak için yüksek kaliteli ve sindirilebilirilikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Üriner sistemi sağlığı
Persian ırkı yetişkin bir kedilerin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak için dengeli mineral miktarı ile formüle edilmiştir.
Uzun tüy sağlığı
Kalın ve yoğun iç tüy tabakası ile birlikte uzun ve gösterişli dış tüy tabakasından oluşan çift katmanlı tüy yapısı, Persian ırkı kediler için ayırıcı bir özelliktir. Özel besin ögeleri, derinin bariyer görevini desteklemeye, böylece deri ve tüy yapısını korumaya yardımcı olur. İçeriği, Omega 3 yağ asitleri (EPA&DHA) ve Omega 6 yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.
Tüy yumağında azalma
Özel bir lif karışımı (müsilajdan zengin olan fsilyum da dahil) bağırsak geçişini doğal olarak uyarmaya, yutulan tüyü atmaya ve tüy yumağı oluşumunu kontrol altına almaya yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene
Optimal bir temas yüzeyi bulunan, özel olarak tasarlanmış badem şeklindeki bu mama, Persian ırkı kediler için ağıza alması ve çiğnemesi kolaydır.
|Kedinin kilosu
|Düşük enerji ihtiyacı
|Yüksek enerji ihtiyacı
|3 kg
|33 g (11 g + 1 poşet)
|41 g (19 g + 1 poşet)
|4 kg
|40 g (18 g + 1 poşet)
|50 g (29 g + 1 poşet)
|5 kg
|47 g (25 g + 1 poşet)
|59 g (37 g + 1 poşet)
|6 kg
|54 g (32 g + 1 poşet)
|67 g (45 g + 1 poşet)
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Persian, sağlıklı uzun tüyleri desteklemek üzere yağ asitleri, aminoasitler ve vitaminlerden oluşan bir kompleks içerir ve aynı zamanda özel liflerden oluşan bir kombinasyon sayesinde tüy yumağı oluşumunun sınırlandırılmasına yardımcı olur. 12 aylık ila 12 yaş arası İran kedileri için. Brakiosefalik çeneye göre adapte edilmiş özel mama tanesi biçimi. Sağlıklı, uzun tüyleri destekler. Tüy yumağı oluşumunu sınırlandırır. Sindirim sağlığını korur.