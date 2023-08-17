Uzun tüy sağlığı

Kalın ve yoğun iç tüy tabakası ile birlikte uzun ve gösterişli dış tüy tabakasından oluşan çift katmanlı tüy yapısı, Persian ırkı kediler için ayırıcı bir özelliktir. Özel besin ögeleri, derinin bariyer görevini desteklemeye, böylece deri ve tüy yapısını korumaya yardımcı olur. İçeriği, Omega 3 yağ asitleri (EPA&DHA) ve Omega 6 yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.