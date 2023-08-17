ÜRÜN AYRINTILARI

İran kedisi yavruları, mamasını seçerken dikkate alınması gereken tipik ırk özelliklerine sahiptir. Yavru İran kedinizin rahatı ve büyümesi için, özellikle bağışıklık sistemi hala gelişirken, özel ilgi gerekir. ROYAL CANIN® Persian Kitten, yavru İran kedinizin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiştir. Ona en iyi beslenme desteğine sahip mamayı vererek, hayata en sağlıklı başlangıcı sağlarsınız. Yetiştiriciler tarafından, yavru İran kedilerinin sindirim sisteminin yavaş yavaş geliştiği ve hemen olgunlaşmayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle ROYAL CANIN® Persian Kitten, en yüksek kalitede sindirilebilir protein ile formüle edilmiştir. Aynı zamanda bağırsak florasında iyi bir denge oluşumunu destekleyen uyarlanmış bir lif içeriğine (fisilyum dahil) ve prebiyotiklere sahiptir. ROYAL CANIN® Persian Kitten'daki kuru mama tipi yavru İran kedinizin çene ve kafa şekli dikkate alınarak tasarlanmıştır; mamanın küçük, dikdörtgen şekli ve yumuşak yapısı, başarılı bir şekilde alınmasını ve çiğnenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, E vitamini de içeren bir patentli antioksidan kompleks ile formüle edilmiş bu özel mama yavru kedinizin doğal bağışıklık sistemini destekler.

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