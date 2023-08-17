Persian Kitten
Kuru / Kedi
Kediler için dengeli tam yem - Yavru İran kedilerine özel (12 aylığa kadar)
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Bağışıklık sistemi desteği
E vitamini de içeren patentli bir antioksidan kompleksi yavru kedinin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.
Sağlıklı büyüme ve uzun tüyler
Sağlıklı deri ve tüy yapısına katkıda bulunurken sağlıklı büyümeyi desteklemeye yardımcı olmak için uyarlanmış protein içeriği ve hassas şekilde dengelenmiş vitaminler ve mineraller (kalsiyum ve fosfor dahil).
Sindirim sistemi sağlığı
Bağırsak florasındaki dengeyi desteklemeye yardımcı olmak için yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.), uyarlanmış bir lif içeriği (fsilyum dahil) ve prebiyotikler içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Yavru kedinin yaşı
|2-3 ay
|4-6 ay
|7-9 ay
|10-12 ay
|Yavru kedinin kilosu
|0.8- 2.1 kg
|1.8- 3.9 kg
|2.4- 5 kg
|2.9- 5 kg
|Sadece kuru mama
|40- 69 g
|55-77 g
|53- 66 g
|44- 58 g
|Hem kuru hem de yaş mama
|1/2 konserve Mother & Babycat + 16-45 g
|1 poşet Kitten + 34-56 g
|1 poşet Kitten + 32-45 g
|1 poşet Kitten + 23-37 g
ÜRÜN AYRINTILARI
İran kedisi yavruları, mamasını seçerken dikkate alınması gereken tipik ırk özelliklerine sahiptir. Yavru İran kedinizin rahatı ve büyümesi için, özellikle bağışıklık sistemi hala gelişirken, özel ilgi gerekir. ROYAL CANIN® Persian Kitten, yavru İran kedinizin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiştir. Ona en iyi beslenme desteğine sahip mamayı vererek, hayata en sağlıklı başlangıcı sağlarsınız. Yetiştiriciler tarafından, yavru İran kedilerinin sindirim sisteminin yavaş yavaş geliştiği ve hemen olgunlaşmayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle ROYAL CANIN® Persian Kitten, en yüksek kalitede sindirilebilir protein ile formüle edilmiştir. Aynı zamanda bağırsak florasında iyi bir denge oluşumunu destekleyen uyarlanmış bir lif içeriğine (fisilyum dahil) ve prebiyotiklere sahiptir. ROYAL CANIN® Persian Kitten'daki kuru mama tipi yavru İran kedinizin çene ve kafa şekli dikkate alınarak tasarlanmıştır; mamanın küçük, dikdörtgen şekli ve yumuşak yapısı, başarılı bir şekilde alınmasını ve çiğnenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, E vitamini de içeren bir patentli antioksidan kompleks ile formüle edilmiş bu özel mama yavru kedinizin doğal bağışıklık sistemini destekler.