Savour Exigent
Kuru / Kedi
1 yaş üzeri, çok seçici yetişkin kediler için dengeli tam yem
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İkili tat duyarlılığı
Kaplarında çeşitlilik olması bazı zor beğenen kedilere çekici gelmektedir. Savour Exigent bu kedilerin doğal tercihini cezbetmek için, her biri farklı bir formül ve yapıda olan 2 sinerjik mama tanesi içermektedir.
İdeal kilo
Zor beğenen kediyi ideal kiloda tutmaya yardımcı olmak üzere uyarlanmış enerji içeriği.
Bireysel tercih
Besin seçerken her kedinin doğal bir tercihi bulunmaktadır: aromatik profil, tat çeşitliliği veya protein düzeyine göre. Royal Canin en zor beğenen kedileri bile memnun edecek tat çeşitliliği formülünü geliştirmiştir.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.
|Kedinin kilosu
|Zayıf
|Normal
|Fazla kilolu
|3 kg
|51 g
|43 g
|-
|4 kg
|63 g
|53 g
|42 g
|5 kg
|74 g
|62 g
|49 g
|6 kg
|-
|70 g
|56 g
ÜRÜN AYRINTILARI
Yiyeceklerin ağızda yarattığı his, kedilerin belirli bir yiyeceği seçmesinde önemli bir faktördür. Her kedi yiyeceklerin aromasını ve dokusunu kendi tercihlerine göre yorumlar. Savour Exigent, zor beğenen ve yiyecekleri dokularına göre seçen 1 ila 7 yaş arası kedilere yöneliktir. Tüy güzelliğini destekler. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Farklı mama tanesi dokularına sahiptir.