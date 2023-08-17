Savour Exigent

Savour Exigent

Kuru / Kedi

1 yaş üzeri, çok seçici yetişkin kediler için dengeli tam yem

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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İkili tat duyarlılığı

Kaplarında çeşitlilik olması bazı zor beğenen kedilere çekici gelmektedir. Savour Exigent bu kedilerin doğal tercihini cezbetmek için, her biri farklı bir formül ve yapıda olan 2 sinerjik mama tanesi içermektedir.

İdeal kilo

Zor beğenen kediyi ideal kiloda tutmaya yardımcı olmak üzere uyarlanmış enerji içeriği.

Bireysel tercih

Besin seçerken her kedinin doğal bir tercihi bulunmaktadır: aromatik profil, tat çeşitliliği veya protein düzeyine göre. Royal Canin en zor beğenen kedileri bile memnun edecek tat çeşitliliği formülünü geliştirmiştir.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

Yiyeceklerin ağızda yarattığı his, kedilerin belirli bir yiyeceği seçmesinde önemli bir faktördür. Her kedi yiyeceklerin aromasını ve dokusunu kendi tercihlerine göre yorumlar. Savour Exigent, zor beğenen ve yiyecekleri dokularına göre seçen 1 ila 7 yaş arası kedilere yöneliktir. Tüy güzelliğini destekler. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Farklı mama tanesi dokularına sahiptir.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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