Sensible 33
Kuru Kedi Maması
1 yaş üzeri yetişkin kediler için dengeli tam yem - Sindirim hassasiyeti
Ücretsiz kargo
İdeal sindirim
Bazı kedilerin sindirimle ilgili hassasiyeti yumuşak dışkıya yol açar. Sensible 33 optimal sindirim güvenliğini (L.I.P.*) desteklemek için özel bir besin kombinasyonu ve dengeli bir bağırsak florası için prebiyotikler içerir. *L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiş protein
Yüksek lezzetlilik
Sindirim hassasiyeti olan kedilerde gıda alımını teşvik etmek için üç farklı mama şekli ve özenle seçilmiş aromalar.
Yoğun enerji
Daha yüksek bir enerji yoğunluğuna ihtiyaç duyan kediler için
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.
|Kedinin kilosu
|İdeal kilo
|Fazla kilolu
|3 kg
|39 g (23 g + 1 poşet)
|31 g (15 g + 1 poşet)
|4 kg
|48 g (32 g + 1 poşet)
|39 g (22 g + 1 poşet)
|5 kg
|57 g (40g + 1 poşet)
|45 g (29 g + 1 poşet)
|6 kg
|64 g ( 49 g + 1 poşet)
|51 g (35 g + 1 poşet)
ÜRÜN AYRINTILARI
Hassas sindirim sistemi nedeniyle zor beğenen kedilerin beğenisini kazanmak üzere üç farklı mama tanesi biçimi özel aromalarla bir araya getirilir. SENSIBLE 33, 1 ila 7 yaş arası kedilere yöneliktir. Sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bağırsak florası dengesini destekler. Son derece lezzetlidir.