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Sensible 33

Sensible 33

Kuru Kedi Maması

1 yaş üzeri yetişkin kediler için dengeli tam yem - Sindirim hassasiyeti

Adet 1
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İdeal sindirim

Bazı kedilerin sindirimle ilgili hassasiyeti yumuşak dışkıya yol açar. Sensible 33 optimal sindirim güvenliğini (L.I.P.*) desteklemek için özel bir besin kombinasyonu ve dengeli bir bağırsak florası için prebiyotikler içerir. *L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiş protein

Yüksek lezzetlilik

Sindirim hassasiyeti olan kedilerde gıda alımını teşvik etmek için üç farklı mama şekli ve özenle seçilmiş aromalar.

Yoğun enerji

Daha yüksek bir enerji yoğunluğuna ihtiyaç duyan kediler için

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

Hassas sindirim sistemi nedeniyle zor beğenen kedilerin beğenisini kazanmak üzere üç farklı mama tanesi biçimi özel aromalarla bir araya getirilir. SENSIBLE 33, 1 ila 7 yaş arası kedilere yöneliktir. Sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bağırsak florası dengesini destekler. Son derece lezzetlidir.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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