Sensory Feel Gravy

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Sensory Feel, kedinizin ağzındaki hissi uyandırmaya yardımcı olan benzersiz dokulara sahip son derece çekici bir formüldür.Yenilikçi üretim teknolojimiz sayesinde, Sensory Feel'in sos içinde tanelerden oluşan karışımı, hem şaşırtacak hem de kedinizin dokunma duyusunu harekete geçirmeye yardımcı olacak dokusal duyumlar sağlayan fiziksel özelliklere sahiptir.Bu formül, yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal Makro Besin ögesi profiline uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.Bu formül ayrıca yetişkin kedinizin üriner sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir besin ögesi kombinasyonu içerir.Her kedinin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANIN® Sensory Feel, optimum tat ve doku çeşitliliği için jöle içinde taneler ile de mevcuttur. ROYAL CANIN® Duyusal ürün yelpazesindeki diğer ürünler arasında, kedinizin iştahını artırmaya ve duyusal açıdan zengin bir beslenme deneyimi oluşturmaya yardımcı olmak için her biri kendi çekici formülü olan Duyusal Tat ve Duyusal Koku yer alır.Hem yaş hem de kuru mamayı karıştırarak beslemek, kedinize çeşitli dokular vererek iştahını daha da artırmaya yardımcı olur. Sağlıklı porsiyonlar sağlamak için eşit miktarlarda verdiğinizden emin olun.

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