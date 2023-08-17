Sensory Feel Gravy
Yaş / Kedi
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HİS UYARIMI
Mama tüketimi sırasında, kedilerin ağzındaki farklı dokuların hissi, beslenme deneyimleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Formül, kedinin ağzındaki hissiyatı harekete geçirmek için benzersiz dokularla hazırlanmıştır.
DUYUSAL UYARIM
Diyetleri duyusal çeşitlilik sağladığında, bir kedinin refahı artar. Onu bir mamadan daha fazlasını besleyerek kedinizin hayatını keşifle doldurun: ona bir deneyim yaşatın.ROYAL CANIN® SENSORY™, kedilerin duyularını harekete geçirmeye yardımcı olur ve beslenme deneyimlerini geliştirir.
İÇGÜDÜSEL OLARAK TERCİH EDİLMİŞTİR
Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal makro besin ögesi profiline uyacak şekilde formüle edilmiştir.
ÜRİNER SİSTEM SAĞLIĞI
Sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur.
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Sensory Feel, kedinizin ağzındaki hissi uyandırmaya yardımcı olan benzersiz dokulara sahip son derece çekici bir formüldür.Yenilikçi üretim teknolojimiz sayesinde, Sensory Feel'in sos içinde tanelerden oluşan karışımı, hem şaşırtacak hem de kedinizin dokunma duyusunu harekete geçirmeye yardımcı olacak dokusal duyumlar sağlayan fiziksel özelliklere sahiptir.Bu formül, yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal Makro Besin ögesi profiline uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.Bu formül ayrıca yetişkin kedinizin üriner sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir besin ögesi kombinasyonu içerir.Her kedinin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANIN® Sensory Feel, optimum tat ve doku çeşitliliği için jöle içinde taneler ile de mevcuttur. ROYAL CANIN® Duyusal ürün yelpazesindeki diğer ürünler arasında, kedinizin iştahını artırmaya ve duyusal açıdan zengin bir beslenme deneyimi oluşturmaya yardımcı olmak için her biri kendi çekici formülü olan Duyusal Tat ve Duyusal Koku yer alır.Hem yaş hem de kuru mamayı karıştırarak beslemek, kedinize çeşitli dokular vererek iştahını daha da artırmaya yardımcı olur. Sağlıklı porsiyonlar sağlamak için eşit miktarlarda verdiğinizden emin olun.