Sensory Smell Gravy

Sensory Smell Gravy

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için tam yem (soslu parçalar)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

KOKU UYARIMI

Kedilerin oldukça gelişmiş bir koku alma duyusu vardır ve mama seçimleri büyük ölçüde mamanın aromasına bağlıdır. Bu formül, kedilerin koku alma duyusunu harekete geçirmek için çekici bir aromatik profille hazırlanmıştır.

İÇGÜDÜSEL OLARAK TERCİH EDİLMİŞTİR

Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal makro besin ögesi profiline uyacak şekilde formüle edilmiştir.

ÜRİNER SİSTEM SAĞLIĞI

Sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur.

DUYUSAL UYARIM

Diyetleri duyusal çeşitlilik sağladığında, bir kedinin refahı artar. Onu bir mamadan daha fazlası ile besleyerek kedinizin hayatını keşifle doldurun: ona bir deneyim yaşatın. ROYAL CANIN® SENSORY™, kedilerin duyularını harekete geçirmeye yardımcı olur ve beslenme deneyimlerini geliştirir.

ÜRÜN AYRINTILARI

Kedinizin mamayla ilk teması burnundan olur, bu nedenle mamayı kabul etmesi genellikle büyük ölçüde mamanın aromasına bağlıdır.ROYAL CANIN® Sensory Smell, kedinizin güçlü koku alma duyusunu harekete geçirirken duyusal çeşitlilik yoluyla optimum sağlık ve refahlığı desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir.Bu formül, yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal Makro Besin ögesi profiline uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.Bu formül ayrıca yetişkin kedinizin üriner sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir besin ögesi kombinasyonu içerir.Her kedinin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANIN® Sensory Smell, optimum tat ve doku çeşitliliği için jöle içinde lokmalar hali ile de mevcuttur. ROYAL CANIN® Duyusal ürün yelpazesindeki diğer ürünler arasında, kedinizin iştahını harekete geçirmek ve duyusal açıdan zengin bir beslenme deneyimi yaratmak için her biri kendi çekici formülü olan Duyusal Tat ve Duyusal His yer alır.Hem  yaş hem de kuru mamayı karıştırarak beslemek, kedinize çeşitli dokular vererek iştahını daha da artırmaya yardımcı olur. Sağlıklı porsiyonlar sağlamak için eşit miktarlarda verdiğinizden emin olun.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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