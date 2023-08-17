Sensory Smell Gravy

ÜRÜN AYRINTILARI

Kedinizin mamayla ilk teması burnundan olur, bu nedenle mamayı kabul etmesi genellikle büyük ölçüde mamanın aromasına bağlıdır.ROYAL CANIN® Sensory Smell, kedinizin güçlü koku alma duyusunu harekete geçirirken duyusal çeşitlilik yoluyla optimum sağlık ve refahlığı desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir.Bu formül, yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal Makro Besin ögesi profiline uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.Bu formül ayrıca yetişkin kedinizin üriner sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir besin ögesi kombinasyonu içerir.Her kedinin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANIN® Sensory Smell, optimum tat ve doku çeşitliliği için jöle içinde lokmalar hali ile de mevcuttur. ROYAL CANIN® Duyusal ürün yelpazesindeki diğer ürünler arasında, kedinizin iştahını harekete geçirmek ve duyusal açıdan zengin bir beslenme deneyimi yaratmak için her biri kendi çekici formülü olan Duyusal Tat ve Duyusal His yer alır.Hem yaş hem de kuru mamayı karıştırarak beslemek, kedinize çeşitli dokular vererek iştahını daha da artırmaya yardımcı olur. Sağlıklı porsiyonlar sağlamak için eşit miktarlarda verdiğinizden emin olun.

Daha çok oku