Sensory Taste Gravy
Yaş / Kedi
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LEZZET UYARIMI
Kediler, kediler altta yatan tatları oldukçe iyi algılar. Bu formül, kedilerin tat alma duyusunu harekete geçirmek için özel lezzetli tatlarla hazırlanmıştır.
İÇGÜDÜSEL OLARAK TERCİH EDİLMİŞTİR
Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal makro besin ögesi profiline uyacak şekilde formüle edilmiştir.
ÜRİNER SİSTEM SAĞLIĞI
Sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur.
DUYUSAL UYARIM
Diyetleri duyusal çeşitlilik sağladığında, bir kedinin refahı artar. Onu bir mamadan daha fazlasını besleyerek kedinizin hayatını keşifle doldurun: ona bir deneyim yaşatın.ROYAL CANIN® SENSORY™, kedilerin duyularını harekete geçirmeye yardımcı olur ve beslenme deneyimlerini geliştirir
ÜRÜN AYRINTILARI
Karnivor beslenmeye yatkınlıklarından dolayı kediler, lezzetlilikle ilişkilendirilen et içeren tatlara karşı hassastır; bu nedenle, tat alma aralıkları daha küçük olsa da, yine de tada karşı algısal bir hassasiyetleri vardır.ROYAL CANIN® Sensory Taste, duyusal çeşitlilik yoluyla optimum sağlık ve esenliği desteklerken, kedinizin kendine özgü tat alma duyusunu harekete geçirmek ve ona hitap etmek için özel lezzetli tatlarla özel olarak formüle edilmiştir.Bu formül, yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal Makro Besin ögesi profiline uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.Bu formül ayrıca yetişkin kedinizin üriner sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir besin ögesi kombinasyonu içerir.Her kedinin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANIN® Sensory Taste, optimum lezzet ve doku çeşitliliği için jöle içinde taneler ile de mevcuttur. ROYAL CANIN® Duyusal ürün yelpazesindeki diğer ürünler arasında, kedinizin iştahını uyarmak ve duyusal açıdan zengin bir beslenme deneyimi yaratmak için her biri kendi çekici formülü olan Duyusal Koku ve Duyusal His yer alır.Hem yaş hem de kuru mamayı karıştırarak beslemek, kedinize çeşitli dokular vererek iştahını daha da artırmaya yardımcı olur. Sağlıklı porsiyonlar sağlamak için eşit miktarlarda verdiğinizden emin olun.