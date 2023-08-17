Sensory Taste Gravy

ÜRÜN AYRINTILARI

Karnivor beslenmeye yatkınlıklarından dolayı kediler, lezzetlilikle ilişkilendirilen et içeren tatlara karşı hassastır; bu nedenle, tat alma aralıkları daha küçük olsa da, yine de tada karşı algısal bir hassasiyetleri vardır.ROYAL CANIN® Sensory Taste, duyusal çeşitlilik yoluyla optimum sağlık ve esenliği desteklerken, kedinizin kendine özgü tat alma duyusunu harekete geçirmek ve ona hitap etmek için özel lezzetli tatlarla özel olarak formüle edilmiştir.Bu formül, yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen optimal Makro Besin ögesi profiline uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.Bu formül ayrıca yetişkin kedinizin üriner sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir besin ögesi kombinasyonu içerir.Her kedinin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANIN® Sensory Taste, optimum lezzet ve doku çeşitliliği için jöle içinde taneler ile de mevcuttur. ROYAL CANIN® Duyusal ürün yelpazesindeki diğer ürünler arasında, kedinizin iştahını uyarmak ve duyusal açıdan zengin bir beslenme deneyimi yaratmak için her biri kendi çekici formülü olan Duyusal Koku ve Duyusal His yer alır.Hem yaş hem de kuru mamayı karıştırarak beslemek, kedinize çeşitli dokular vererek iştahını daha da artırmaya yardımcı olur. Sağlıklı porsiyonlar sağlamak için eşit miktarlarda verdiğinizden emin olun.

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