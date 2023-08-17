ÜRÜN AYRINTILARI

Siyam kedisinin zarif hatlarının korunması için yüksek kaliteli proteinler açısından zengin olan Siamese formülü bu zarif kedinin deri, tüy ve sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur. 12 aylık ila 12 yaş arası Siyam kedilerine yöneliktir. İdal tüketim hızı için adapte edilmiş özel mama tanesi tasarımı. Uzun ve kaslı vücut biçiminin korunmasına yardımcı olur. Sindirim sistemi sağlığını destekler. Deri ve tüy sağlığını korur.

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