Siamese
Kuru / Kedi
Kediler için dengeli tam yem - Yetişkin Siyam kedilerine özel - 12 aydan büyük
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Sindirim sistemi sağlığı
Bağırsak florasındaki dengeyi desteklemeye yardımcı olmak için Yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
İnce ve kaslı vücut
Arttırılmış protein düzeyi (%38) ve orta düzeydeki yağ (%16); uzun, narin ve kaslı bir vücut yapısını korumaya yardımcı olur. Sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.
Tüy sağlığı
Sağlıklı deri ve parlak tüyleri korumaya yardımcı olmak üzere özel amino asitler, vitaminler, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak için dengeli mineral miktarı ile formüle edilmiştir.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Siyam kedisinin özel çene yapısı
Özel olarak tasarlanmış boru şeklindeki bu mama, dar ve uzun Siamese ırkı kedilerin ağzının kavraması açısından rahattır. Bu özel mama, mama tüketimini azaltmaya yardımcı olmak için çiğnemeye teşvik eder.
|Kedinin kilosu
|Düşük enerji ihtiyacı
|Yüksek enerji ihtiyacı
|3 kg
|33 g (12 g + 1 poşet)
|42 g (21 g + 1 poşet)
|4 kg
|41 g (20 g + 1 poşet)
|51 g (30 g + 1 poşet)
|5 kg
|48 g (27 g + 1 poşet)
|60 g (39 g + 1 poşet)
|6 kg
|55 g (34 g + 1 poşet)
|68 g (47 g + 1 poşet)
ÜRÜN AYRINTILARI
Siyam kedisinin zarif hatlarının korunması için yüksek kaliteli proteinler açısından zengin olan Siamese formülü bu zarif kedinin deri, tüy ve sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur. 12 aylık ila 12 yaş arası Siyam kedilerine yöneliktir. İdal tüketim hızı için adapte edilmiş özel mama tanesi tasarımı. Uzun ve kaslı vücut biçiminin korunmasına yardımcı olur. Sindirim sistemi sağlığını destekler. Deri ve tüy sağlığını korur.