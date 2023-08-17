Sterilised 7+
Kuru / Kedi
Kısırlaştırılmış kediler (7-12 yaş) için dengeli tam yem
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Canlılık Desteği
Kedilerin, yaşlanmanın ilk belirtilerini karşılamalarına yardımcı olmak için Sterilised 7+ yeşil çay polifenolleri, C vitamini, EPA ve DHA gibi hedeflenmiş besin maddeleri ile zenginleştirilmiştir.
Kilo kontrolü
Kısırlaştırıldıktan sonra kedilerin enerji gereksinimi azalır. Sterilised 7+, yeterli bir yağ seviyesi ve günlük uygun besinler sayesinde aşırı kilo alma riskini sınırlamaya yardımcı olur.
Böbrek sağlığı
Böbrek fonksiyonlarında azalma yaşlı kedilerde daha sık görülür. Sterilised 7+ böbrek sağlığını desteklemek için uyarlanmış bir fosfor seviyesi içerir.
Üriner Sistem Sağlığı
Uygun mineral dengesiyle, sağlıklı üriner sistem oluşumuna yardımcıdır.
|Kedinin kilosu
|3 kg
|4 kg
|5 kg
|6 kg
|İdeal kilo
|48 g (31 g + 1 poşet)
|59 g (42 g + 1 poşet)
|70 g (52 g + 1 poşet)
|79 g (62 g + 1 poşet)
|Fazla kilolu
|39 g (21 g + 1 poşet)
|48 g (30 g + 1 poşet)
|56 g (38 g + 1 poşet)
|63 g (46 g + 1 poşet)
ÜRÜN AYRINTILARI
Kısırlaştırılmış kedilerin aşırı kilo alma olasılığı 3,4 kat daha yüksektir. Sterilised 7+, mama için yalvarmaya eğilimli 7 ila 12 yaş arası kısırlaştırılmış kedilere yöneliktir. Sağlıklı yaşlanmayı destekler. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Dengeli mineraller ve vitaminlere sahiptir.