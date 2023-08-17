Sterilised 7+

Sterilised 7+

Kuru / Kedi

Kısırlaştırılmış kediler (7-12 yaş) için dengeli tam yem

Adet 1
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Canlılık Desteği

Kedilerin, yaşlanmanın ilk belirtilerini karşılamalarına yardımcı olmak için Sterilised 7+ yeşil çay polifenolleri, C vitamini, EPA ve DHA gibi hedeflenmiş besin maddeleri ile zenginleştirilmiştir.

Kilo kontrolü

Kısırlaştırıldıktan sonra kedilerin enerji gereksinimi azalır. Sterilised 7+, yeterli bir yağ seviyesi ve günlük uygun besinler sayesinde aşırı kilo alma riskini sınırlamaya yardımcı olur.

Böbrek sağlığı

Böbrek fonksiyonlarında azalma yaşlı kedilerde daha sık görülür. Sterilised 7+ böbrek sağlığını desteklemek için uyarlanmış bir fosfor seviyesi içerir.

Üriner Sistem Sağlığı

Uygun mineral dengesiyle, sağlıklı üriner sistem oluşumuna yardımcıdır.

ÜRÜN AYRINTILARI

Kısırlaştırılmış kedilerin aşırı kilo alma olasılığı 3,4 kat daha yüksektir. Sterilised 7+, mama için yalvarmaya eğilimli 7 ila 12 yaş arası kısırlaştırılmış kedilere yöneliktir. Sağlıklı yaşlanmayı destekler. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Dengeli mineraller ve vitaminlere sahiptir.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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