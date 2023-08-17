Sterilised Gravy

Sterilised Gravy

Yaş / Kedi

Kısırlaştırılmış yetişkin kediler için tam yem (sos içinde taneler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

İdeal kilo

Kısırlaştırılmış kedilerin ideal kilosunu korumaya yardımcı olur.

Sağlıklı üriner sistem

Sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur.

İçgüdüsel tercih

Yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

Kısırlaştırıldıktan sonra kedilerin enerji gereksinimleri %30'a varan oranda düşer ve bu sırada kediler %20'ye varan oranda daha fazla yiyecek tüketebilir. Gravy, kilo almaya eğilimli 1 ila 7 yaş arası kısırlaştırılmış kedilere yöneliktir. Sağlıklı mineral dengesini destekler. İdeal kilonun korunmasını destekler. Makro Besin Profili (MNP) Bilimi. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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