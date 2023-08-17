Sterilised Gravy
Yaş / Kedi
Kısırlaştırılmış yetişkin kediler için tam yem (sos içinde taneler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
Ücretsiz kargo
İdeal kilo
Kısırlaştırılmış kedilerin ideal kilosunu korumaya yardımcı olur.
Sağlıklı üriner sistem
Sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur.
İçgüdüsel tercih
Yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahılllar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, bitkisel protein ekstratları, çeşitli şekerler
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 90 IU, E1 (Demir): 3 mg, E2 (İyot): 0,21 mg, E4 (Bakır): 1,6 mg, E5 (Manganez): 0,9 mg, E6 (Çinko): 9 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 0,2 g
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %9 - Yağ: %2,6 - Ham kül: %1,3 – Ham lifler: %1,8 - Nem: %81.
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2+1/2 poşet
|1 poşet + 28 g
|4 kg
|3 poşet
|1 poşet + 39 g
|5 kg
|3+1/2 poşet
|1 poşet + 48 g
|6 kg
|4 poşet
|1 poşet + 58 g
ÜRÜN AYRINTILARI
Kısırlaştırıldıktan sonra kedilerin enerji gereksinimleri %30'a varan oranda düşer ve bu sırada kediler %20'ye varan oranda daha fazla yiyecek tüketebilir. Gravy, kilo almaya eğilimli 1 ila 7 yaş arası kısırlaştırılmış kedilere yöneliktir. Sağlıklı mineral dengesini destekler. İdeal kilonun korunmasını destekler. Makro Besin Profili (MNP) Bilimi. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir.