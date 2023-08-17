Sterilised Jelly
Yaş / Kedi
Kısırlaştırılmış yetişkin kediler için tam yem (jöle içinde taneler)
Ücretsiz kargo
İdeal kilo
Kısırlaştırılmış kedilerin ideal kilosunu korumaya yardımcı olur.
Sağlıklı üriner sistem
Sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur.
İçgüdüsel tercih
Yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2+1/2 poşet
|1 poşet +28 g
|4 kg
|3 poşet
|1 poşet +39 g
|5 kg
|3+1/2 poşet
|1 poşet +48 g
|6 kg
|4 poşet
|1 poşet +58 g
ÜRÜN AYRINTILARI
Kısırlaştırıldıktan sonra kedilerin enerji gereksinimleri %30'a varan oranda düşer ve bu sırada kediler %20'ye varan oranda daha fazla yiyecek tüketebilir. Sterilised Jelly, kilo almaya eğilimli 1 ila 7 yaş arası kısırlaştırılmış kedilere yöneliktir. Sağlıklı mineral dengesini destekler. Adult Instinctive ile karşılaştırıldığında %10 daha düşük kalori. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir. İdrar yolu sağlığını destekler.