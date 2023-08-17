ÜRÜN AYRINTILARI

Kısırlaştırılmış kediler, kısırlaştırılmamış kedilerden farklı gereksinimlere sahiptir. İşte bu nedenle ROYAL CANIN® Sterilised Loaf, kısırlaştırılmış yetişkin kedinizin beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özel formüle edilmiştir.Kontrollü enerji içeriği ve yeterli düzeyde yağ ile ROYAL CANIN® Sterilised Loaf, özellikle yeterli günlük öğünler olarak sunulduğunda, kedinizin aşırı kilo alma olasılığını düşürür. ROYAL CANIN® Sterilised Loaf, genel sağlıklarını korumak için ihtiyaç duydukları besinleri tüketmelerini sağlamak amacıyla, yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği en uygun beslenme profilini sunmak için formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Sterilised Loaf ayrıca, kedinizin üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olan dikkatle belirlenmiş bir mineral dengesine de sahiptir. Her kedinin farklı tercihlerine hitap etmek için ROYAL CANIN® Sterilised, gravy ve jelly yaş mama olarak veya lezzetli ve gevrek kuru mama olarak da mevcuttur. Karıştırarak besleme yaparken, kedinizin uygun miktarda yaş ve kuru mama alıp maksimum faydayı elde ettiğinden emin olmak için besleme kılavuzumuzu uygulayın.

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