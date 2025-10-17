ADULT
Kuru Kedi Maması
12 aydan büyük yetişkin kediler için diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
ENERJİ DENGESİ
Kısırlaştırılmamış yetişkin kedilerin enerji ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış formül.
ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ
Serbest radikalleri nötralize etmeye, dokuları ve hücreleri korumaya katkıda bulunan bir antioksidan kompleks ile zenginleştirilmiştir.
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Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, pirinç, buğday gluten*, hayvansal yağlar, buğday, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluten, bitkisel lifler, mineraller, pancar küspesi, maya ürünleri, soya yağı, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (manno-oligo-sakkaritler kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 21500 IU, Vitamin D3 (3a671): 800 IU, Demir (3b103): 33 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 10 mg, Manganez (3b502, 3b504): 43 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 139 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.05 mg. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %33.0, Yağ: %16, Ham kül: %7.5, Ham lifler: %3.7, Fosfor: %0.9, Kalsiyum: %1.05, Sodyum: %0.9, Magnezyum: %0.08, Potasyum: %0.75, Klorür: %1.35, Kükürt: %0.7, EPA/DHA: %0.26, Taurin: %0.24, Vitamin E: 470 mg, Vitamin C: 200 mg/kg, Lutein: 4.6 mg/kg
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Beslenme Talimatı: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.