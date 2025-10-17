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Kuru Kedi Maması

12 aydan büyük yetişkin kediler için diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)

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Mevcut boylar

2 kgkg 2

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MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

ENERJİ DENGESİ

Kısırlaştırılmamış yetişkin kedilerin enerji ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış formül.

ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ

Serbest radikalleri nötralize etmeye, dokuları ve hücreleri korumaya katkıda bulunan bir antioksidan kompleks ile zenginleştirilmiştir.

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Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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