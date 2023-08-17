Anallergenic
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
2kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
OLİGOPEPTİTLER
Düşük moleküler ağırlıklı peptitler olumsuz gıda reaksiyonu riskini azaltır.
ALERJEN KISITLAMASI
Gıda alerjen kaynaklarını dışarıda tutmayı hedefleyen formül ve üretim süreçleri.
DERİ BARİYERİ
Mükemmel deri sağlığı için, derinin doğal koruyucu tabakasına destek olacak şekilde formüle edilmiştir.
ANTİOKSİDAN KOMPLEKS
Serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı sinerjik antioksidan kompleksi.
KOMPOZİSYON: Mısır nişastası, düşük moleküler ağırlıkta tüy hidrolizatı (L-amino asit ve oligopeptit kaynağı), hindistan cevizi yağı, soya yağı, bitkisel lifler, mineraller, hayvansal yağ, balık yağı, hindiba küspesi, frukto-oligo-sakkaritler, maltodekstrin, sitrik asit ile esterleştirilmiş palmitik ve stearik asitlerinin mono- ve digliseridleri, dekstroz, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Protein kaynağı: düşük moleküler ağırlıkta tüy hidrolizatı. Karbonhidrat kaynağı: mısır nişastası.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 36500 IU, Vitamin D3 (3a671): 800 IU, E1 (Demir) (3b103): 42 mg, E2 (İyot) (3b201): 3.8 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 15 mg, E5 (Manganez) (3b502, 3b504): 55 mg, E6 (Çinko) (3b603, 3b605, 3b606): 162 mg, E8 (Selenyum) (3b801): 0.26 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g. Antioksidanlar - Koruyucular.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %24.6, Yağ: %17, Ham Kül: %7.6, Ham lifler: %3.7, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit, araşidonik asit): 33.9 g/kg.
|-
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla Kilolu
|-
|Kedinin Kilosu (Kg)
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|2 kg
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2,5 kg
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3 kg
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3,5 kg
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4 kg
|64
|5/8
|53
|5/8
|42
|4/8
|4,5 kg
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5 kg
|75
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5,5 kg
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|5/8
|6 kg
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6,5 kg
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7 kg
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7,5 kg
|100
|1+1/8
|83
|7/8
|66
|6/8
|8 kg
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8,5 kg
|109
|1+1/8
|91
|1
|73
|6/8
|9 kg
|113
|1+2/8
|95
|1
|76
|6/8
|9,5 kg
|118
|1+2/8
|98
|1
|79
|7/8
|10 kg
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8