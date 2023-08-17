Anallergenic

Anallergenic

Kuru / Kedi

Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

2kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

OLİGOPEPTİTLER

Düşük moleküler ağırlıklı peptitler olumsuz gıda reaksiyonu riskini azaltır.

ALERJEN KISITLAMASI

Gıda alerjen kaynaklarını dışarıda tutmayı hedefleyen formül ve üretim süreçleri.

DERİ BARİYERİ

Mükemmel deri sağlığı için, derinin doğal koruyucu tabakasına destek olacak şekilde formüle edilmiştir.

ANTİOKSİDAN KOMPLEKS

Serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı sinerjik antioksidan kompleksi.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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