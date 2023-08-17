CALM
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için Diyetetik Tam Yem (Özel amaçlı yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
2kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SAKİNLEŞTİRİCİ DESTEK
Olağan dışı ortam ve durumlarda davranış değişikliklerine yatkın olan kediler için hidrolize süt proteini ve L-triptofan içerir.
TÜY YUMAĞI KOMPLEKSİ
Fisilyum da içeren özel lif karışımıile yutulan tüylerin dışkıyla atılmasına yardımcı olarak, tüy yumağı oluşumunu kontrol altına almaya yardımcı olur.
DERİ BARİYERİ
Optimum deri sağlığıiçin, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.
S/O INDEX
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON: Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, pirinç, buğday gluten*, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, bitkisel lifler, hayvansal yağlar, pancar küspesi, mineraller, balık yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları (%0.50), soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı, hidrolize süt proteini**, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 29500 IU, Vitamin D3 (3a671): 795 IU, Demir (3b103): 34 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 11 mg, Manganez (3b502, 3b504): 45 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 127 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.07 mg. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %36.0 - Yağ: %11 - Ham Kül: %7.8 - Haml Lifler: %4.2 - Kalsiyum: %1.15 - Fosfor: %0.95 - Magnezyum: %0.08 - Sodyum: %0.7 - Potasyum: %0.8 - Klorür: %1.18 - Sülfür: %0.6 - L-triptofan: %0.38 - **Alfa-S1.0 tripsin-hidrolize sığır kazeini: 0.94 g/kg
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.