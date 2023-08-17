CALM

CALM

Kuru / Kedi

Yetişkin kediler için Diyetetik Tam Yem (Özel amaçlı yem)

Mevcut boylar

2kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

SAKİNLEŞTİRİCİ DESTEK

Olağan dışı ortam ve durumlarda davranış değişikliklerine yatkın olan kediler için hidrolize süt proteini ve L-triptofan içerir.

TÜY YUMAĞI KOMPLEKSİ

Fisilyum da içeren özel lif karışımıile yutulan tüylerin dışkıyla atılmasına yardımcı olarak, tüy yumağı oluşumunu kontrol altına almaya yardımcı olur.

DERİ BARİYERİ

Optimum deri sağlığıiçin, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.

S/O INDEX

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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