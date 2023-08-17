DIABETIC
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
GLUKOMODULASYON
Diyabetik kedilerde tokluk kan şekeri yönetimine yardımcı özel formül.
YÜKSEK PROTEİN
Yüksek protein içerir. Diyabetik kedilerde, kas kütlesinin korunması önemlidir.
DÜŞÜK NİŞASTA İÇERİĞİ
Düşük nişasta içerikli formül.
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, arpa, buğday gluten, mısır gluten, soya protein izolat*, tapiyoka, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, bitkisel lifler, hindiba posası, mineraller, balık yağı, fsilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligo-sakkaritler, soya yağı, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Karbonhidrat kaynakları: arpa, tapiyoka.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 25000 IU, Vitamin D3: 1000 IU,E1(Demir): 33 mg, E2 (Iyot): 3,3 mg, E4 (Bakır): 10 mg, E5 (Manganez): 43 mg, E6 (Çinko): 130 mg, E8 (Selenyum): 0,05 mg. Koruyucular - Antioksidantlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %46, Yağ: %12, Kül: %6,4, Diyetsel lif: %3,8, Nişasta: %19, Toplam şekerler: %1,5, Esansiyel yağ asidi: %2,88.
|Kedinin Kilosu (kg)
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Kilolu
|-
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|2
|40
|4/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2,5
|46
|4/8
|39
|3/8
|31
|3/8
|3
|53
|5/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3,5
|59
|5/8
|49
|4/8
|39
|3/8
|4
|65
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4,5
|70
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5
|76
|7/8
|63
|6/8
|51
|4/8
|5,5
|81
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|1
|72
|6/8
|58
|5/8
|6,5
|91
|1
|76
|7/8
|61
|5/8
|7
|96
|1
|80
|7/8
|64
|6/8
|7,5
|101
|1 + 1/8
|84
|7/8
|67
|6/8
|8
|106
|1 + 1/8
|88
|1
|71
|6/8
|8,5
|111
|1 + 2/8
|92
|1
|74
|6/8
|9
|115
|1 + 2/8
|96
|1
|77
|7/8
|9,5
|120
|1 + 3/8
|100
|1 + 1/8
|80
|7/8
|10
|124
|1 + 3/8
|104
|1 + 1/8
|83
|7/8