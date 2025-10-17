DIABETIC
Kuru Kedi Maması
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
GLUKOMODULASYON
Diyabetik kedilerde tokluk kan şekeri yönetimine yardımcı özel formül.
YÜKSEK PROTEİN
Yüksek protein içerir. Diyabetik kedilerde, kas kütlesinin korunması önemlidir.
DÜŞÜK NİŞASTA İÇERİĞİ
Düşük nişasta içerikli formül.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, arpa, buğday gluten, mısır gluten, soya protein izolat*, tapiyoka, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, bitkisel lifler, hindiba posası, mineraller, balık yağı, fsilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligo-sakkaritler, soya yağı, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Karbonhidrat kaynakları: arpa, tapiyoka.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 25000 IU, Vitamin D3: 1000 IU,E1(Demir): 33 mg, E2 (Iyot): 3,3 mg, E4 (Bakır): 10 mg, E5 (Manganez): 43 mg, E6 (Çinko): 130 mg, E8 (Selenyum): 0,05 mg. Koruyucular - Antioksidantlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %46, Yağ: %12, Kül: %6,4, Diyetsel lif: %3,8, Nişasta: %19, Toplam şekerler: %1,5, Esansiyel yağ asidi: %2,88.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Kedinin Kilosu (kg)
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Kilolu
|-
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|2
|40
|4/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2,5
|46
|4/8
|39
|3/8
|31
|3/8
|3
|53
|5/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3,5
|59
|5/8
|49
|4/8
|39
|3/8
|4
|65
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4,5
|70
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5
|76
|7/8
|63
|6/8
|51
|4/8
|5,5
|81
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|1
|72
|6/8
|58
|5/8
|6,5
|91
|1
|76
|7/8
|61
|5/8
|7
|96
|1
|80
|7/8
|64
|6/8
|7,5
|101
|1 + 1/8
|84
|7/8
|67
|6/8
|8
|106
|1 + 1/8
|88
|1
|71
|6/8
|8,5
|111
|1 + 2/8
|92
|1
|74
|6/8
|9
|115
|1 + 2/8
|96
|1
|77
|7/8
|9,5
|120
|1 + 3/8
|100
|1 + 1/8
|80
|7/8
|10
|124
|1 + 3/8
|104
|1 + 1/8
|83
|7/8