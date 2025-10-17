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DIABETIC

Kuru Kedi Maması

Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

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Mevcut boylar

1.5 kgkg 1.5

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MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

GLUKOMODULASYON

Diyabetik kedilerde tokluk kan şekeri yönetimine yardımcı özel formül.

YÜKSEK PROTEİN

Yüksek protein içerir. Diyabetik kedilerde, kas kütlesinin korunması önemlidir.

DÜŞÜK NİŞASTA İÇERİĞİ

Düşük nişasta içerikli formül.

BESLENME BİLGİLERİ

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?