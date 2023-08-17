Diabetic
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
12 x 85g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
Glikoz ayarı
Düşük glisemik indekse sahip tahılların (arpa, mısır) ve psilyumun jelleştirici etkisi ile tokluk hiperglisemisini azaltır.
Yüksek protein
Yüksek protein içeriği, net enerji alımını azaltır ve uzun süreli, ilerleyici bir glikoz tedariki sağlar (glukoneogenesis).
Düşük nişasta
Düşük karbonhidrat alımı, tokluk kan şekeri seviyesini kontrol ederek diabetes mellitus tedavisini kolaylaştırır.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, bitkisel orjinli türevler, tahıllar, mineraller, bitkisel ve hayvansal yağlar.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 270 IU, E1 (Demir) (3b103): 3 mg, E2 (İyot) (3b202): 0.4 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 3 mg, E5 (Manganez) (3b503, 3b504): 0.8 mg, E6 (Çinko) (3b605, 3b606): 8 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 1 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8.9, Yağ: %3.2, Ham Kül: %1.7, Ham lifler: %1.1, Nem: %82.5, Esansiyel yağ asitleri: %0.54, Toplam şekerler: 1.3, Nişasta: %1.2, Karbonhidrat kaynakları: Modifiye mısır nişastası - pirinç.
|Kedinin ağırlığı
|Yaş mama
|Zayıf kediler için (gram)
|Zayıf kediler için (kap)
|Orta kilodaki kediler için (gram)
|Orta kilodaki kediler için (kap)
|Aşırı kilolu kediler için (gram)
|Aşırı kilolu kediler için (kap)
|2
|1 +
|22
|2/8 kap
|16
|1/8 kap
|9
|1/8 kap
|3
|1+
|36
|3/8 kap
|27
|3/8 kap
|18
|2/8 kap
|4
|1+
|48
|4/8 kap
|37
|3/8 kap
|26
|2/8 kap
|6
|1+
|69
|7/8 kap
|55
|5/8 kap
|40
|4/8 kap
|8
|1+
|89
|1 + 1/8 kap
|71
|7/8 kap
|53
|5/8 kap