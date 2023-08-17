Diabetic

Diabetic

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

12 x 85g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

Glikoz ayarı

Düşük glisemik indekse sahip tahılların (arpa, mısır) ve psilyumun jelleştirici etkisi ile tokluk hiperglisemisini azaltır.

Yüksek protein

Yüksek protein içeriği, net enerji alımını azaltır ve uzun süreli, ilerleyici bir glikoz tedariki sağlar (glukoneogenesis).

Düşük nişasta

Düşük karbonhidrat alımı, tokluk kan şekeri seviyesini kontrol ederek diabetes mellitus tedavisini kolaylaştırır.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?