Gastrointestinal
Kuru Kedi Maması
Kediler için komple diyetetik tam yem - (Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçisini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
YÜKSEK ENERJİ İÇERİĞİ
Yüksek enerji içerigi ile, öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmıs iştahın artırılabilmesi için yüksek yenilebilir formül.
S/O Index
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşuma uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Kurutulmuş kümes hayvanları proteini*, pirinç*, hayvansal yağlar*, buğday gluten*, bitkisel lifler, mısır gluten*, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri*, mineraller, yumurta tozu*, pancar küspesi, balık yağı*, soya yağı*, maya ürünleri, fsilyum kabuğu ve tohumları (müsilaj kaynakları), frukto-oligo-sakkaritler (%0.48), hidrolize maya (manno-oligosakkarit kaynağı) (%0.19), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). *Yüksek sindirilebilir maddeler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 21500 IU,Vitamin D3 (3a671): 800 IU, Demir (3b103): 41 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.1 mg, Bakır (3b405, 3b406): 13 mg, Manganez (3b502, 3b504): 54 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.08 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g. Koruyucular – Antioksidantlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %32, Yağ: %22, Kül: %8.5, Diyetsel lif: %4.9, EPA/DHA: %0.33, Omega 3 yağ asitleri: %0.93, Omega 6 yağ asitleri: %4.4, Sodyum: %0.6, Potasyum: %1.
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Zayıf
|Normal
|Kilolu
|Kedinin kilosu (kg)
|g
|kap
|g
|kap
|g
|kap
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2,5
|44
|3/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3
|50
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3,5
|55
|4/8
|46
|3/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4,5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|5/8
|60
|5/8
|48
|4/8
|5,5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6,5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|91
|7/8
|76
|6/8
|60
|5/8
|7,5
|95
|7/8
|80
|6/8
|64
|5/8
|8
|100
|1
|83
|6/8
|67
|5/8
|8,5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|91
|7/8
|72
|5/8
|9,5
|113
|1+1/8
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|117
|1+1/8
|98
|7/8
|78
|6/8