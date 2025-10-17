Gastrointestinal

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Kuru Kedi Maması

Kediler için komple diyetetik tam yem - (Özel Amaçlı Yem)

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Mevcut boylar

400 gg 400

2 kgkg 2

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MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçisini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.

YÜKSEK ENERJİ İÇERİĞİ

Yüksek enerji içerigi ile, öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.

MÜKEMMEL LEZZET

Azalmıs iştahın artırılabilmesi için yüksek yenilebilir formül.

S/O Index

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşuma uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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