Gastrointestinal
Yaş / Kedi
Kediler için komple konserve diyetetik tam yem
Mevcut boylar
12 x 85g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Saglıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçisini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
YÜKSEK ENERJİ iÇERiĞi
Yüksek enerji içeriği ile, öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim is yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın artırılabilmesi için yüksek yenilebilir formül.
S/O INDEX
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin olusuma uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahıllar, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, mayalar, çeşitli şekerler. Yüksek sindirilebilir maddeler: tavuk ve domuz eti yan ürünleri, mısır unu, mısır nişastası karışımı.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 330 IU, Demir (3b103): 7 mg, İyot (3b202): 0.4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 3.3 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 2.2 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 22 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 2 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8.0, Yağ: %5.6, Ham Kül: %1.8, Ham Lifler: %0.24, Nem: %80, Sodyum: %0.12, Potasyum: 0.18%, Yağ asitleri: Omega 3 - %0.21; Omega 6 - %1.4, Metabolize enerji değeri: 955.0 kcal/kg.
|ZAYIF
|NORMAL
|FAZLA KİLOLU
|KEDİ AĞIRLIĞI (kg)
|g
|YAŞ MAMA (POŞET)
|g
|YAŞ MAMA (POŞET)
|g
|YAŞ MAMA (POŞET)
|2
|150
|2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2,5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3,5
|220
|2+1/2
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4,5
|265
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|285
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5,5
|305
|3+1/2
|255
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|6,5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7,5
|380
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8,5
|415
|5
|345
|4
|275
|3
|9
|430
|5
|360
|4
|285
|3+1/2
|9,5
|445
|5
|375
|4+1/2
|300
|3+1/2
|10
|465
|5+1/2
|385
|4+1/2
|310
|3+1/2