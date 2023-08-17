Gastrointestinal

Gastrointestinal

Yaş / Kedi

Kediler için komple konserve diyetetik tam yem

Mevcut boylar

12 x 85g

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Saglıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçisini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.

YÜKSEK ENERJİ iÇERiĞi

Yüksek enerji içeriği ile, öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim is yükünü azaltır.

MÜKEMMEL LEZZET

Azalmış iştahın artırılabilmesi için yüksek yenilebilir formül.

S/O INDEX

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin olusuma uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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