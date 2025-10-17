Gastrointestinal Fibre Response

ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişinidestelemek için prebiyotikler ve dengeli lifiçeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
KOLAY BAĞIRSAK GEÇİŞİ
Konstipasyon durumlarının yönetimineyardımcı olan (yüksek oranda fisilyum daiçeren) özel formül.
UYGUN ENERJİ İÇERİĞİ
İdeal vücut ağırlığını korunmak için uygunenerji seviyesi.
S/O index
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerininoluşuma uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, buğday gluten*, hayvansal yağlar, mısır gluten, fisilyum kabuğu ve tohumları (%6), hidrolize edilmiş kümes hayvanları karaciğeri, hindiba posası, mineraller, yumurta tozu, balık yağı, soya yağı, maya ürünleri, sitrik asit ile esterleştirilmiş palmitik ve stearik asitlerinin mono- ve digliseridleri, frukto-oligo-sakkaritler (%0.47), hidrolize edilmiş maya (mannan-oligo-sakkaritler kaynağı), (%0.19), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER(her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 23000 IU, Vitamin D3: 800 IU, Demir (3b103): 24 mg, İyot (3b201, 3b202): 2.4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 7 mg, Manganez (3b502, 3b504): 31 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 135 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.03 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %31.0, Yağ: %15.0, Ham kül: %7.3, Ham lif: %2.9 - EPA/DHA: %0.33.
*L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
BESLENME TALİMATI: tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Kedinin kilosu (kg)
|Zayıf
|Normal
|Fazla Kilolu
|2 kg
|39 g
|33 g
|26 g
|3 kg
|52 g
|43 g
|35 g
|4 kg
|64 g
|53 g
|43 g
|6 kg
|85 g
|71 g
|57 g
|8 kg
|104 g
|87 g
|70 g