Gastrointestinal Fibre Response
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için tam yem.
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
2kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişinidestelemek için prebiyotikler ve dengeli lifiçeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
KOLAY BAĞIRSAK GEÇİŞİ
Konstipasyon durumlarının yönetimineyardımcı olan (yüksek oranda fisilyum daiçeren) özel formül.
UYGUN ENERJİ İÇERİĞİ
İdeal vücut ağırlığını korunmak için uygunenerji seviyesi.
S/O index
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerininoluşuma uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON: pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, buğday gluten*, hayvansal yağlar, mısır gluten, fisilyum kabuğu ve tohumları (%6), hidrolize edilmiş kümes hayvanları karaciğeri, hindiba posası, mineraller, yumurta tozu, balık yağı, soya yağı, maya ürünleri, sitrik asit ile esterleştirilmiş palmitik ve stearik asitlerinin mono- ve digliseridleri, frukto-oligo-sakkaritler (%0.47), hidrolize edilmiş maya (mannan-oligo-sakkaritler kaynağı), (%0.19), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER(her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 23000 IU, Vitamin D3: 800 IU, Demir (3b103): 24 mg, İyot (3b201, 3b202): 2.4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 7 mg, Manganez (3b502, 3b504): 31 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 135 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.03 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %31.0, Yağ: %15.0, Ham kül: %7.3, Ham lif: %2.9 - EPA/DHA: %0.33.
*L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Kedinin kilosu (kg)
|Zayıf
|Normal
|Fazla Kilolu
|2 kg
|39 g
|33 g
|26 g
|3 kg
|52 g
|43 g
|35 g
|4 kg
|64 g
|53 g
|43 g
|6 kg
|85 g
|71 g
|57 g
|8 kg
|104 g
|87 g
|70 g