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Gastrointestinal Fibre Response
Gastrointestinal Fibre Response

Gastrointestinal Fibre Response

Kuru Kedi Maması

Yetişkin kediler için tam yem.

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Mevcut boylar

2 kgkg 2

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MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişinidestelemek için prebiyotikler ve dengeli lifiçeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.

KOLAY BAĞIRSAK GEÇİŞİ

Konstipasyon durumlarının yönetimineyardımcı olan (yüksek oranda fisilyum daiçeren) özel formül.

UYGUN ENERJİ İÇERİĞİ

İdeal vücut ağırlığını korunmak için uygunenerji seviyesi.

S/O index

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerininoluşuma uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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