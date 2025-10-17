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Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball

Gastrointestinal Hairball

Kuru Kedi Maması

Yetişkin kediler için tam yem.

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Mevcut boylar

2 kgkg 2

4 kgkg 4

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül

TÜY YUMAĞI KOMPLEKSİ

Özel lif içeriği (pisilyum dahil), kedinizin yuttuğu tüylerin vücuttan atılmasına ve tüy yumağı oluşumunun kontrol edilmesine yardımcı olur.

ORTA DERECE KALORİ İÇERİĞİ

İdeal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak için orta derecede kalori içeriği.

S/O Index

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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