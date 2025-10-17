Gastrointestinal Hairball

ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül
TÜY YUMAĞI KOMPLEKSİ
Özel lif içeriği (pisilyum dahil), kedinizin yuttuğu tüylerin vücuttan atılmasına ve tüy yumağı oluşumunun kontrol edilmesine yardımcı olur.
ORTA DERECE KALORİ İÇERİĞİ
İdeal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak için orta derecede kalori içeriği.
S/O Index
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteini, buğday gluten*, pirinç, bitkisel lifler, mısır, hayvansal yağlar, hidrolize edilmiş kümes hayvanları karaciğeri, buğday, mısır gluten, mineraller, pancar küspesi, soya yağı, maya ürünleri, balık yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları (%0.5), frukto-oligo-sakkaritler (%0.48), hidrolize edilmiş maya (mannan-oligo-sakkaritler kaynağı) (%0.19), hodan yağı, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, Demir (3b103): 38 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.8 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 50 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 138 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.06 mg – Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %36.0, Yağ: %14.0, Ham kül: %9.2, Ham lifler: %7.4 – EPA/DHA: %0.32.
*L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Beslenme Talimatı: tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Kedi Ağırlığı (kg)
|Zayıf
|Normal
|Fazla Kilolu
|2 kg
|42 g
|35 g
|28 g
|3 kg
|56 g
|47 g
|37 g
|4 kg
|69 g
|57 g
|46 g
|6 kg
|92 g
|77 g
|61 g
|8 kg
|113 g
|94 g
|75 g