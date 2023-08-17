Gastrointestinal Kitten

Gastrointestinal Kitten

Kuru / Kedi

Kediler için komple diyetetik tam yem – Özellikle yavru kediler için

Mevcut boylar

2kg

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.

OPTİMAL BÜYÜME

Büyüme dönemindeki yavru kedinin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere dengelenmiş seviyelerde besin ögeleri içeren (protein ve kalsiyum dahil) formül.

SU ALIMI KOLAYLIĞI

Düşük iştaha sahip yavru kedilerde iştahı tatmin etmek ve sütten katı gıdaya geçiş döneminine yardımcı olmak için ıslatılarak yumuşatılabilen özel mama taneleri.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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