Gastrointestinal Kitten
Kuru / Kedi
Kediler için komple diyetetik tam yem – Özellikle yavru kediler için
Mevcut boylar
2kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.
OPTİMAL BÜYÜME
Büyüme dönemindeki yavru kedinin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere dengelenmiş seviyelerde besin ögeleri içeren (protein ve kalsiyum dahil) formül.
SU ALIMI KOLAYLIĞI
Düşük iştaha sahip yavru kedilerde iştahı tatmin etmek ve sütten katı gıdaya geçiş döneminine yardımcı olmak için ıslatılarak yumuşatılabilen özel mama taneleri.
KOMPOZİSYON: Kurutulmuş kümes hayvanları proteini*, hayvansal yağlar*, pirinç*, buğday gluten*, mısır unu*, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri*, maya ürünleri, mineraller, balık yağı*, pancar küspesi, yumurta tozu*, bitkisel lifler, soya yağı*, fsilyum kabuğu ve tohumları (musilaj maddelerin kaynağı), frukto-oligo-sakkaritler (%0.5), hidrolize maya (manno-oligo-sakkaritler kaynağı (%0.2) ve beta-glukanlar), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). *Yüksek oranda sindirilebilir içerikler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 25500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 31 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.1 mg, Bakır (3b405, 3b406): 10 mg, Manganez (3b502, 3b504): 41 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 127 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.04 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %35.0, Yağ: %24.0, Ham Kül: %8.7, Ham lifler: %2.0, Kalsiyum: %1.25, Potasyum: %0.9, Sodyum: %0.7, Omega 6 yağ asitleri: %5.2, Omega 3 yağ asitleri: %1.2.
|Yavru Kedi
|Yetişkin
|ağırlık
|3 kg
|4 kg
|5 kg
|Kedinin yaşı (ay)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|1
|24
|2/8
|27
|2/8
|34
|2/8
|2
|39
|3/8
|46
|3/8
|52
|4/8
|3
|50
|3/8
|58
|4/8
|67
|5/8
|4
|54
|4/8
|63
|4/8
|74
|5/8
|5
|55
|4/8
|65
|5/8
|77
|5/8
|6
|54
|4/8
|63
|4/8
|75
|5/8
|7
|51
|4/8
|61
|4/8
|72
|5/8
|8
|48
|3/8
|58
|4/8
|68
|5/8
|9
|45
|3/8
|55
|4/8
|64
|4/8
|10
|43
|3/8
|52
|4/8
|61
|4/8
|11
|41
|3/8
|50
|3/8
|58
|4/8
|12
|39
|3/8
|48
|3/8
|56
|4/8
|Anne
|Gebelik - Gebeliğin 3. haftasında minimum miktar
|Gebelik - Gebeliğin 9. haftasında maksimum miktar
|Laktasyon
|Anne kedinin ağırlığı(kg)
|gram
|kap
|gram
|kap
|3
|52
|2/8
|80
|3/8
|4
|63
|2/8
|98
|3/8
|Serbest
|5
|74
|2/8
|115
|4/8