Gastrointestinal Moderate Calorie
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem - (Özel amaçlı yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
2kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
ORTA DERECE KALORİ İÇERİĞİ
İdeal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak için orta derecede kalori içeriği.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için yüksek yenilebilirlik.
S/O index
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON : Pirinç*, kurutulmuş kümes hayvanları proteini*, buğday gluten*, mısır gluten*, bitkisel lifler, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri*, hayvansal yağlar*, mineraller, pancar küspesi, yumurta tozu*, soya yağı*, balık yağı*, maya ürünleri, fsilyum kabuğu ve tohumları (müsilaj kaynakları), frukto-oligo-sakkaritler (%0.47), hidrolize maya (manno-oligosakkaritler kaynağı) (%0.19), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). *Yüksek sindirilebilir maddeler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 23500 IU, Vitamin D3 (3a671): 900 IU, Demir (3b103): 39 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.9 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 51 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.06 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g. Koruyucular – Antioksidantlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %35, Yağ: %13, Ham Kül: %7.8, Ham lifler: %5.2, EPA/DHA: %0.3, Omega-6 yağ asitleri: %3.14, Omega-3 yağ asitleri: %0.72, Sodyum: %0.5, Potasyum: %0.9.
|Yetişkin
|Yavru Kedi
|Zayıf
|Normal
|Kilolu
|Kedinin Ağırlığı (kg)
|gram
|Kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|2
|41
|3/8
|34
|3/8
|27
|2/8
|2,5
|48
|4/8
|40
|3/8
|32
|3/8
|3
|55
|5/8
|46
|4/8
|36
|3/8
|3,5
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4
|67
|6/8
|56
|5/8
|45
|4/8
|4,5
|73
|6/8
|61
|5/8
|49
|4/8
|5
|79
|7/8
|66
|6/8
|52
|4/8
|5,5
|84
|7/8
|70
|6/8
|56
|5/8
|6
|89
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|6,5
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7
|100
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|7,5
|105
|1+1/8
|87
|7/8
|70
|6/8
|8
|110
|1+1/8
|91
|1
|73
|6/8
|8,5
|114
|1+2/8
|96
|1
|76
|6/8
|9
|119
|1+2/8
|99
|1
|79
|7/8
|9,5
|124
|1+2/8
|103
|1+1/8
|83
|7/8
|10
|129
|1+3/8
|107
|1+1/8
|86
|7/8