Gastrointestinal Moderate Calorie

Gastrointestinal Moderate Calorie

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel amaçlı yem).

Mevcut boylar

12 x 85g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.

ORTA DERECE KALORİ İÇERİĞİ

İdeal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak için orta derecede kalori içeriği.

MÜKEMMEL LEZZET

Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için yüksek yenilebilirlik.

S/O index

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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