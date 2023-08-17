Gastrointestinal Moderate Calorie
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel amaçlı yem).
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
12 x 85g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.
ORTA DERECE KALORİ İÇERİĞİ
İdeal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak için orta derecede kalori içeriği.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için yüksek yenilebilirlik.
S/O index
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, bitkisel ve hayvansal yağlar, çeşitli şekerler, mayalar. Yüksek sindirilebilir maddeler: kümes hayvanları ve domuz eti yan ürünleri, mısır unu, mısır nişastası karışımı.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 240 IU, Demir (3b103): 2 mg, İyot (3b202): 0.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2.4 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 0.7 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 7 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 1.8 g
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %7.0, Yağ: %2.9, Ham Kül: %1.6, Ham lifler: %0.9, Nem: %82.0, Sodyum: %0.11, Potasyum: %0.14, Yağ Asitleri: Omega 3 - %0.14; Omega 6 - %0.6. Metabolize enerji değeri: 729.0 kcal/kg.
|Kedinin Kilosu (kg)
|Zayıf
|Normal
|Aşırı Kilolu
|-
|Poşet
|Poşet
|Poşet
|2 kg
|2+1/2
|2
|1+1/2
|3 kg
|3
|2+1/2
|2
|4 kg
|4
|3
|2+1/2
|6 kg
|5
|4
|3+1/2
|8 kg
|6
|5
|4