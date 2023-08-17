Hepatic

Hepatic

Kuru / Kedi

Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem(Özel amaçlı yem)

Mevcut boylar

2kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

ADAPTE EDİLMİŞ PROTEİN İÇERİĞİ

Kronik karaciğer yetmezliği durumunda, karaciğer fonksiyonlarını desteklemek için adapte edilmiş seviyelerde yüksek kaliteli protein içeriği.

DÜŞÜK BAKIR İÇERİĞİ

Karaciğer hücrelerinde birikimini azaltmak için düşük seviyede bakır içeriği.

YÜKSEK ENERJİ

Yüksek enerji içeriği ile, öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.

S/O index

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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