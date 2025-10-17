ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
ADAPTE EDİLMİŞ PROTEİN İÇERİĞİ
Kronik karaciğer yetmezliği durumunda, karaciğer fonksiyonlarını desteklemek için adapte edilmiş seviyelerde yüksek kaliteli protein içeriği.
DÜŞÜK BAKIR İÇERİĞİ
Karaciğer hücrelerinde birikimini azaltmak için düşük seviyede bakır içeriği.
YÜKSEK ENERJİ
Yüksek enerji içeriği ile, öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
S/O index
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Pirinç, hayvansal yağlar, mısır, buğday gluteni, kurutulmuş domuz proteini, mısır gluten, bitkisel lifler, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri, mineraller, hindiba posası, balık yağı, soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (manno-oligosakkarit kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Protein kaynakları: kurutulmuş domuz proteini, mısır gluten, buğday gluten, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 15500 IU, Vitamin D3 (3a671): 800 IU, Demir (3b103): 118 mg, İyot (3b201, 3b202): 5.7 mg, Manganez (3b502, 3b504): 55 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 149 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.39 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %26, Yağ: %22, Ham Kül: %6.2, Ham lifler: %5.1, Esansiyel yağ asitleri: %4.02, EPA/DHA: %0.35, Sodyum: %0.3, Toplam bakır: 3.6 mg/kg.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Kedinin Ağırlığı (kg)
|Zayıf
|Normal
|Kilolu
|2
|37 g
|31 g
|25 g
|3
|49 g
|41 g
|33 g
|4
|60 g
|50 g
|40 g
|6
|81 g
|67 g
|54 g
|8
|99 g
|82 g
|66 g