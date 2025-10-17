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Kuru Kedi Maması

Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem(Özel amaçlı yem)

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Mevcut boylar

2 kgkg 2

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MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

ADAPTE EDİLMİŞ PROTEİN İÇERİĞİ

Kronik karaciğer yetmezliği durumunda, karaciğer fonksiyonlarını desteklemek için adapte edilmiş seviyelerde yüksek kaliteli protein içeriği.

DÜŞÜK BAKIR İÇERİĞİ

Karaciğer hücrelerinde birikimini azaltmak için düşük seviyede bakır içeriği.

YÜKSEK ENERJİ

Yüksek enerji içeriği ile, öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.

S/O index

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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