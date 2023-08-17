Hypoallergenic

Hypoallergenic

Kuru / Kedi

Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

2.5kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

SİNDİRİM SAĞLIĞI

Dengeli bir sindirim sistemini destekleyen besin öğeleri.

DERİ BARİYERİ

Mükemmel deri sağlığı için, derinin doğalkoruyucu tabakasına destek olacak şekildeformüle edilmiştir.

HİDROLİZE PROTEİN

Gıdanın hipoalerjenik olmasını sağlamak içindüşük moleküler ağırlıklı hidrolize protein.

EPA & DHA

Sağlıklı bir sindirim sistemi ve deri için yağasitleri.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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