Hypoallergenic
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
2.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞI
Dengeli bir sindirim sistemini destekleyen besin öğeleri.
DERİ BARİYERİ
Mükemmel deri sağlığı için, derinin doğalkoruyucu tabakasına destek olacak şekildeformüle edilmiştir.
HİDROLİZE PROTEİN
Gıdanın hipoalerjenik olmasını sağlamak içindüşük moleküler ağırlıklı hidrolize protein.
EPA & DHA
Sağlıklı bir sindirim sistemi ve deri için yağasitleri.
KOMPOZİSYON: Pirinç, hidrolize soya protein izolat, hayvansal yağlar, bitkisel lifler, mineraller, pancar küspesi, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri, soya yağı, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Protein kaynakları: hidrolize soya protein izolat, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri. Karbonhidrat kaynak: pirinç.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 27000 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 41 mg, E2 (İyot): 3.7 mg, E4 (Bakır): 15 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 153 mg, E8 (Selenyum): 0.26 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g. Koruyucular – Antioksidantlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25.5, Yağ: %20.0, Kül: %6.3, Diyetsel lif: %3.6. Her kg için: Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit, araşidonik asit): 46,4 g. EPA & DHA: 3.2 g. Omega 3 yağ asidi: 9.8 g.
|Kedinin kilosu
|Zayıf
|Normal
|Fazla kilolu
|2 kg
|37 g
|31 g
|25 g
|3 kg
|50 g
|41 g
|33 g
|4 kg
|61 g
|51 g
|41 g
|6 kg
|81 g
|68 g
|54 g
|8 kg
|99 g
|83 g
|66 g