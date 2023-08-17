MATURE CONSULT BALANCE

MATURE CONSULT BALANCE

Kuru / Kedi

7 yaşından büyük ve kilo alımına yatkınlığı olan yetişkin kediler için diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

1.5kg

3.5kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

CANLILIK KOMPLEKSİ

Yaş alımı ile, kedilerin böbrek fonksiyonları dahil hayati sistemleri etkilenebilir. Bu formül, canlılığı destekleyen bir dizi besin ögesi içerir.

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ

Doygunluk yaratma etkisi nedeniyle seçilmiş lifler sayesinde tokluk hissini destekler.

ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ

Serbest radikalleri nötralize etmeye, dokularıve hücreleri korumaya katkıda bulunan bir antioksidan kompleks ile zenginleştirilmiştir.

S/O INDEX LOGO

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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