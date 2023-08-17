MATURE CONSULT BALANCE
Kuru / Kedi
7 yaşından büyük ve kilo alımına yatkınlığı olan yetişkin kediler için diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1.5kg
3.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
CANLILIK KOMPLEKSİ
Yaş alımı ile, kedilerin böbrek fonksiyonları dahil hayati sistemleri etkilenebilir. Bu formül, canlılığı destekleyen bir dizi besin ögesi içerir.
YÜKSEK LİF İÇERİĞİ
Doygunluk yaratma etkisi nedeniyle seçilmiş lifler sayesinde tokluk hissini destekler.
ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ
Serbest radikalleri nötralize etmeye, dokularıve hücreleri korumaya katkıda bulunan bir antioksidan kompleks ile zenginleştirilmiştir.
S/O INDEX LOGO
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON: mısır, buğday gluten*, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, bitkisel lifler, pirinç, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, buğday, mineraller, hindiba posası, hayvansal yağlar, balık yağı, soya yağı, kurutulmuş domates posası (likopen kaynağı) (%0.78), fisilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligo-sakkaritler, fermentasyondan elde edilen glukozamin (%0.047), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı) (%0.00048). *L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 22500 IU, Vitamin D3 (3a671): 845 IU, Demir (3b103): 34 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 10 mg, Manganez (3b502, 3b504): 44 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 134 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.05 mg, Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %34.0, Yağ: %10.0, Ham kül: %7.5, Ham lifler: %7.9, Fosfor: %0.8, Kalsiyum: %1.05, Sodyum: %0.7, Magnezyum: %0.07, Potasyum: %0.7, Klorür: %1.25, Kükürt: %0.8, Omega-3 yağ asitleri: %0.73, EPA/DHA: %0.42, Her kg için: Beta-karoten: 4.3 mg.