NEUTERED BALANCE

NEUTERED BALANCE

Yaş / Kedi

Yetişkin Kediler için Diyetetik Tam Yem - Kısırlaştırılmış kediler veya kilo alımına yatkın kediler için - Kısırlaştırmadan 7 yaşına kadar - (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

12 x 85g

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI

İdeal kiloyu korumaya yardımcı orta düzey kalori içeriği.

SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI

Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formül.

İDRAR YOLLARI SAĞLIĞI

Kedinizin idrar yolları sağlığını destekler.

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Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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