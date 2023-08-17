NEUTERED BALANCE
Yaş / Kedi
Yetişkin Kediler için Diyetetik Tam Yem - Kısırlaştırılmış kediler veya kilo alımına yatkın kediler için - Kısırlaştırmadan 7 yaşına kadar - (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
12 x 85g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI
İdeal kiloyu korumaya yardımcı orta düzey kalori içeriği.
SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI
Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formül.
İDRAR YOLLARI SAĞLIĞI
Kedinizin idrar yolları sağlığını destekler.
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Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, bitkisel protein ekstratları, mineraller, bitkisel ve hayvansal yağlar, mayalar.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 247 IU, Demir (3b103): 3 mg, İyot ( 3b202): 0.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2.4 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 1 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 10 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 0.2 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %9.0, Yağ: %2.5, Ham kül: %1.46, Ham lifler: %1.45, Nem: %81.5, Fosfor: %0.19, Kalsiyum: %0.21, Sodyum: %0.14, Magnezyum: %0.013, Potasyum: %0.16, Klorür: %0.21, Kükürt: %0.14