NEUTERED SATIETY BALANCE
Kuru / Kedi
Kediler için Diyetetik Tam Yem – Kısırlaştırılmış yetişkin veya kilo alma eğilimi olan kediler – Kısırlaştırmadan itibaren 7 yaşına kadar - (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
1.5kg
3.5kg
8kg
12kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
YÜKSEK LİF İÇERİĞİ
Bu formülün, iştahı düzenleyen lifler sayesinde, spontan enerji alımını düşürdüğü kanıtlanmıştır.
OPTİMUM VÜCUT AĞIRLIĞI
Orta derecede yağ ve kalori seviyeleri, kedilerin ideal kilosunu korumasına yardımcı olur. Ayarlanmış bir protein seviyesi, kas kütlesini desteklemeye yardımcı olur.
S/O INDEX LOGO
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KARIŞIK BESLENME
*Diğer ROYAL CANIN® yaş mama ürünleri bu formül ile birlikte karışık beslemeye uygun olabilir. Lütfen veteriner hekiminize danışınız.