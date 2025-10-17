NEUTERED SATIETY BALANCE
Kuru Kedi Maması
Kediler için Diyetetik Tam Yem – Kısırlaştırılmış yetişkin veya kilo alma eğilimi olan kediler – Kısırlaştırmadan itibaren 7 yaşına kadar - (Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
YÜKSEK LİF İÇERİĞİ
Bu formülün, iştahı düzenleyen lifler sayesinde, spontan enerji alımını düşürdüğü kanıtlanmıştır.
OPTİMUM VÜCUT AĞIRLIĞI
Orta derecede yağ ve kalori seviyeleri, kedilerin ideal kilosunu korumasına yardımcı olur. Ayarlanmış bir protein seviyesi, kas kütlesini desteklemeye yardımcı olur.
S/O INDEX LOGO
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KARIŞIK BESLENME
*Diğer ROYAL CANIN® yaş mama ürünleri bu formül ile birlikte karışık beslemeye uygun olabilir. Lütfen veteriner hekiminize danışınız.