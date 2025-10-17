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NEUTERED SATIETY BALANCE
NEUTERED SATIETY BALANCE

NEUTERED SATIETY BALANCE

Kuru Kedi Maması

Kediler için Diyetetik Tam Yem – Kısırlaştırılmış yetişkin veya kilo alma eğilimi olan kediler – Kısırlaştırmadan itibaren 7 yaşına kadar - (Özel Amaçlı Yem)

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Mevcut boylar

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

8 kgkg 8

12 kgkg 12

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ

Bu formülün, iştahı düzenleyen lifler sayesinde, spontan enerji alımını düşürdüğü kanıtlanmıştır.

OPTİMUM VÜCUT AĞIRLIĞI

Orta derecede yağ ve kalori seviyeleri, kedilerin ideal kilosunu korumasına yardımcı olur. Ayarlanmış bir protein seviyesi, kas kütlesini desteklemeye yardımcı olur.

S/O INDEX LOGO

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

KARIŞIK BESLENME

*Diğer ROYAL CANIN® yaş mama ürünleri bu formül ile birlikte karışık beslemeye uygun olabilir. Lütfen veteriner hekiminize danışınız.

BESLENME BİLGİLERİ

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