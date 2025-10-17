ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
BÖBREK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Böbrek fonksiyonlarını desteklemek ve kedinizin yaşam kalitesini iyileştirmek için düşük fosfor ve yüksek kaliteli proteinler ile formüle edilmiştir.
UYGUN ENERJİ DÜZEYİ
Adapte edilmiş enerji içeriği ile öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için özel aromatik formül.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, buğday gluten*, mısır, soya protein izolat*, bitkisel lifler, mısır gluten, mineraller, hidrolize hayvansal proteinler, hindiba posası, balık yağı, soya yağı, sitrik asit ile esterleştirilmiş palmitik ve stearik asitlerinin mono- ve digliseridleri, fisilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligo-sakkaritler, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Protein kaynakları: buğday gluten*, soya protein izolat*, mısır gluten, hidrolize kümes hayvanları proteini.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a, 3a672b, 3a672c): 21500 IU, Vitamin D3 (3a671): 800 IU, Demir (3b103): 45 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.5 mg, Bakır (3b405, 3b406): 14 mg, Manganez (3b502, 3b504): 58 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.08 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g. Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %23.0, Yağ: %17.0, Kül: %5.9, Diyetsel lifler: %4.6, Kalsiyum: %0.6, Fosfor: %0.3, Potasyum: %0.9, Sodyum: %0.4, Magnezyum: %0.07, Klorür: %1, Sülfür: %0.4, Vitamin D (toplam): 800.0 IU/kg, Hidroksiprolin: %0, EPA/DHA: %0.42, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit, araşidonik asit): %3.26. İdrarı alkalize edici içerikler: potasyum sitrat, kalsiyum karbonat.
*L.I.P.: *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
BESLENME TALİMATI: tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|YETİŞKİN KİLOSU
|ZAYIF
|NORMAL
|AŞIRI KİLOLU
|KEDİNİN KİLOSU (kg)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|2
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4
|64
|5/8
|53
|4/8
|42
|4/8
|4.5
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5
|74
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5.5
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|4/8
|6
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6.5
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7.5
|99
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8.5
|109
|1+1/8
|91
|1
|72
|6/8
|9
|113
|1+1/8
|94
|1
|75
|6/8
|9.5
|118
|1+2/8
|98
|1
|78
|7/8
|10
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8