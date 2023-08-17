SATIETY WEIGHT MANAGEMENT
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
12 x 85g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
ETKİLİ KİLO KONTROLÜ
Sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve yeniden kilo almayı önlemeye yardımcı olur.
YALVARMA DAVRANIŞINDA AZALMA
İçerdiği yüksek seviyede doğal lifler, kedilerin öğünler arasında tok kalmasını sağlar.
KAS KÜTLESİNİN KORUNMASI
Yüksek protein içeriği kas kütlesini korurken sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahıllar, sebze menşeili türevler, yumurta ve yumurta türevleri, mineraller, çeşitli şekerler, yumuşakça ve kabuklular.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 235 IU, E1 (Demir) (3b103): 7 mg, E2 (İyot) (3b202): 0.23 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 1.9 mg, E5 (Manganez) (3b503, 3b504): 2 mg, E6 (Çinko) (3b605, 3b606): 20 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %7.5, Yağ: %2.2, Kül: %1.7, Ham lifler: %1.3, Nem: %84.0, Metabolize Enerji: 610 kcal/kg.
|İdeal kilo (kg)
|Başlangıç
|-
|4 hafta sonra
|-
|Sürdürme
|-
|-
|(g)
|Konserve 410 g
|(g)
|Konserve 410 g
|(g)
|Konserve 410 g
|2
|130
|1 + 1/2
|105
|1
|140
|1 + 1/2
|2,5
|155
|2
|120
|1 + 1/2
|165
|2
|3
|175
|2
|140
|1 + 1/2
|185
|2
|3,5
|195
|2 + 1/2
|155
|2
|205
|2 + 1/2
|4
|215
|2 + 1/2
|170
|2
|225
|2 + 1/2
|4,5
|235
|3
|185
|2
|245
|3
|5
|250
|3
|200
|2 + 1/2
|265
|3
|5,5
|270
|3
|215
|2 + 1/2
|285
|3 + 1/2
|6
|285
|3 + 1/2
|225
|2 + 1/2
|305
|3 + 1/2
|6,5
|305
|3 + 1/2
|240
|3
|320
|4
|7
|320
|4
|255
|3
|340
|4
|7,5
|335
|4
|265
|3
|355
|4
|8
|350
|4
|280
|3 + 1/2
|370
|4 + 1/2