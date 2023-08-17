SATIETY WEIGHT MANAGEMENT

SATIETY WEIGHT MANAGEMENT

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem  (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

12 x 85g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

ETKİLİ KİLO KONTROLÜ

Sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve yeniden kilo almayı önlemeye yardımcı olur.

YALVARMA DAVRANIŞINDA AZALMA

İçerdiği yüksek seviyede doğal lifler, kedilerin öğünler arasında tok kalmasını sağlar.

KAS KÜTLESİNİN KORUNMASI

Yüksek protein içeriği kas kütlesini korurken sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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