SATIETY WEIGHT MANAGEMENT
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1.5kg
3.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
ETKİLİ KİLO KONTROLÜ
Sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve yeniden kilo almayı önlemeye yardımcı olur. 3 aylık kullanımda kedilerin %97’sinde kilo kaybı gözlenmiştir.
YALVARMA DAVRANIŞINDA AZALMA
İçerdiği yüksek seviyede doğal lifler, kedilerin öğünler arasında tok kalmasını sağlar. Kilo verme programı sırasında, kedilerin %82’sinde acıkmaya bağlı yalvarma davranışını azaltmayı sağlamıştır.
KAS KÜTLESİNİ KORUR
Yüksek protein içeriği kas kütlesini korurken sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.
S/O ıNDEX
Yüksek protein içeriği kas kütlesini korurken sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, bitkisel lifler, manyok (tapiyoka), buğday unu, hidrolize hayvansal proteinler, buğday gluten*, mısır gluten, hayvansal yağlar, hindiba posası, mineraller, fisilyum kabuğu ve tohumları, balık yağı, kadife çiçeği unu (lutein kaynağı), fermantasyondan elde edilen glukozamin, hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için):Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 25000 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 33 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 10 mg, Manganez (3b502, 3b504): 43 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %34,0 - Yağ: %9,0 - Ham kül: %8,6 - Ham lifler: %14,6 - Metabolize edilebilir enerji: 3040 kcal/kg.
|İdeal kilo (kg)
|Başlangıç
|4 haftadan itibaren
|Devam maması
|-
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|29
|23
|30
|2,5
|33
|27
|35
|3
|38
|30
|40
|3,5
|42
|34
|45
|4
|47
|37
|49
|4,5
|51
|40
|54
|5
|55
|43
|58
|5,5
|59
|46
|62
|6
|62
|49
|66
|6,5
|66
|52
|70
|7
|70
|55
|73
|7,5
|73
|58
|77
|8
|76
|61
|81