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Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O

Urinary S/O

Kuru Kedi Maması

Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)

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Mevcut boylar

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

7 kgkg 7

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

STRÜVİT ÇÖZÜNMESİ

Her çeşit strüvit taşının çözünmesineyardımcı olur.

İDRAR SEYRELTME

İdrar seyreltme, idrarı strüvit ve kalsiyumoksalat taşlarının oluşması için daha azelverişli hale getirir.

DÜŞÜK RSS

Strüvit ve oksalat kristal oluşumlarına sebepolan iyon konsantrasyonunu düşürmeyeyardımcı olur.

DÜŞÜK MAGNEZYUM

Strüvit kristallerinin doğal bileşenimagnezyumun oranı düşüktür.

BESLENME BİLGİLERİ

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