Urinary S/O
Kuru Kedi Maması
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
STRÜVİT ÇÖZÜNMESİ
Her çeşit strüvit taşının çözünmesineyardımcı olur.
İDRAR SEYRELTME
İdrar seyreltme, idrarı strüvit ve kalsiyumoksalat taşlarının oluşması için daha azelverişli hale getirir.
DÜŞÜK RSS
Strüvit ve oksalat kristal oluşumlarına sebepolan iyon konsantrasyonunu düşürmeyeyardımcı olur.
DÜŞÜK MAGNEZYUM
Strüvit kristallerinin doğal bileşenimagnezyumun oranı düşüktür.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Pirinç, buğday gluten*, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır unu, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluten, mineraller, bitkisel lifler, balık yağı, soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). *L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 21500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 37 mg, E2 (İyot): 3.7 mg, E4 (Bakır): 11 mg, E5 (Manganez): 48 mg, E6 (Çinko): 136 mg, E8 (Selenyum): 0.06 mg. Koruyucular – Antioksidantlar.
Protein: %34.5 - Yağ: %15 - Kül: %8.9 - Ham lif: %2.9 - Kalsiyum: %0.9 - Fosfor: %0.9 - Sodyum: %1.3 - Klorür: %2.26 - Potasyum: %1 - Magnezyum: %0.05 - Kükürt (Sülfür): %0.7 - EPA ve DHA: %0.37
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Kedinin kilosu
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|-
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|2 kg
|39 g
|4/8
|33 g
|3/8
|26 g
|2/8
|2.5 kg
|46 g
|4/8
|38 g
|4/8
|31 g
|3/8
|3 kg
|52 g
|5/8
|44 g
|4/8
|35 g
|3/8
|3.5 kg
|59 g
|5/8
|49 g
|5/8
|39 g
|4/8
|4 kg
|64 g
|6/8
|54 g
|5/8
|43 g
|4/8
|4.5 kg
|70 g
|6/8
|58 g
|5/8
|47 g
|4/8
|5 kg
|75 g
|7/8
|63 g
|6/8
|50 g
|5/8
|5.5 kg
|81 g
|1
|67 g
|6/8
|54 g
|5/8
|6 kg
|86 g
|1
|72 g
|7/8
|57 g
|5/8
|6.5 kg
|91 g
|1
|76 g
|7/8
|61 g
|6/8
|7
|96 g
|1+1/8
|80 g
|7/8
|64 g
|6/8
|7.5 kg
|101 g
|1+1/8
|84 g
|1
|67 g
|6/8
|8
|105 g
|1+2/8
|88 g
|1
|70 g
|6/8
|8.5 kg
|110 g
|1+2/8
|92 g
|1+1/8
|73 g
|7/8
|9 kg
|115 g
|1+3/8
|96 g
|1+1/8
|76 g
|7/8
|9.5 kg
|119 g
|1+3/8
|99 g
|1+1/8
|79 g
|7/8
|10 kg
|123 g
|1+3/8
|103 g
|1+2/8
|82 g
|1