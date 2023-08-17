Urinary S/O
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
3.5kg
1.5kg
7kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
STRÜVİT ÇÖZÜNMESİ
Her çeşit strüvit taşının çözünmesineyardımcı olur.
İDRAR SEYRELTME
İdrar seyreltme, idrarı strüvit ve kalsiyumoksalat taşlarının oluşması için daha azelverişli hale getirir.
DÜŞÜK RSS
Strüvit ve oksalat kristal oluşumlarına sebepolan iyon konsantrasyonunu düşürmeyeyardımcı olur.
DÜŞÜK MAGNEZYUM
Strüvit kristallerinin doğal bileşenimagnezyumun oranı düşüktür.
KOMPOZİSYON: Pirinç, buğday gluten*, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır unu, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluten, mineraller, bitkisel lifler, balık yağı, soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). *L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 21500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 37 mg, E2 (İyot): 3.7 mg, E4 (Bakır): 11 mg, E5 (Manganez): 48 mg, E6 (Çinko): 136 mg, E8 (Selenyum): 0.06 mg. Koruyucular – Antioksidantlar.
Protein: %34.5 - Yağ: %15 - Kül: %8.9 - Ham lif: %2.9 - Kalsiyum: %0.9 - Fosfor: %0.9 - Sodyum: %1.3 - Klorür: %2.26 - Potasyum: %1 - Magnezyum: %0.05 - Kükürt (Sülfür): %0.7 - EPA ve DHA: %0.37
|Kedinin kilosu
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|-
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|2 kg
|39 g
|4/8
|33 g
|3/8
|26 g
|2/8
|2.5 kg
|46 g
|4/8
|38 g
|4/8
|31 g
|3/8
|3 kg
|52 g
|5/8
|44 g
|4/8
|35 g
|3/8
|3.5 kg
|59 g
|5/8
|49 g
|5/8
|39 g
|4/8
|4 kg
|64 g
|6/8
|54 g
|5/8
|43 g
|4/8
|4.5 kg
|70 g
|6/8
|58 g
|5/8
|47 g
|4/8
|5 kg
|75 g
|7/8
|63 g
|6/8
|50 g
|5/8
|5.5 kg
|81 g
|1
|67 g
|6/8
|54 g
|5/8
|6 kg
|86 g
|1
|72 g
|7/8
|57 g
|5/8
|6.5 kg
|91 g
|1
|76 g
|7/8
|61 g
|6/8
|7
|96 g
|1+1/8
|80 g
|7/8
|64 g
|6/8
|7.5 kg
|101 g
|1+1/8
|84 g
|1
|67 g
|6/8
|8
|105 g
|1+2/8
|88 g
|1
|70 g
|6/8
|8.5 kg
|110 g
|1+2/8
|92 g
|1+1/8
|73 g
|7/8
|9 kg
|115 g
|1+3/8
|96 g
|1+1/8
|76 g
|7/8
|9.5 kg
|119 g
|1+3/8
|99 g
|1+1/8
|79 g
|7/8
|10 kg
|123 g
|1+3/8
|103 g
|1+2/8
|82 g
|1