Urinary S/O
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için komple diyetetik ye - (Özel Amaçlı Yem)
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Doğru porsiyon nedir?
12 x 85g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
İDRAR SEYRELTME
İdrar seyreltme, idrarı strüvit ve kalsiyumoksalat taşlarının oluşması için daha azelverişli hale getirir.
STRÜVİT ÇÖZÜNMESİ
Her çeşit strüvit taşının çözünmesine yardımcı olur.
Düşük RSS
Strüvit ve oksalat kristal oluşumlarına sebepolan iyon konsantrasyonunu düşürmeyeyardımcı olur.
İDYOPATİK SİSTİT
Islak mamanın yüksek nem içeriği sayesinde İdrar Yolları S/O Feline idrarı sulandırır. FLUTD* vakalarının neredeyse %64’ü idyopatik sistik olduğu düşünüldüğünde ıslak beslenme tekrar eden sistit vakalarında tercih edilmelidir.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, bitkisel protein ekstratları, bitkisel ve hayvansal yağlar, çeşitli şekerler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 210 IU, E1 (Demir) (3b103): 3 mg, E2 (İyot) (3b202): 0.29 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 2.3 mg, E5 (Manganez) (3b502, 3b503, 3b504): 1.1 mg, E6 (Çinko) (3b603, 3b605, 3b606): 11 mg, Teknolojik ilaveler: Sodyum Bisülfat: 0.5 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %10, Yağ: %3.5, Ham kül: %2, Ham lifler: %0.9, Nem: %80, Kalsiyum: %0.23, Fosfor: %0.20, Sodyum: %0.3, Magnezyum: %0.014, Potasyum: %0.18, Klorür: %0.45, Kükürt: %0.18.
|Kedinin ağırlığı
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|-
|(g)
|Poşet
|(g)
|Poşet
|(g)
|Poşet
|2 kg
|170 g
|2
|140 g
|1+1/2
|110 g
|1+1/2
|2.5 kg
|195 g
|2+1/2
|165 g
|2
|130 g
|1+1/2
|3 kg
|225 g
|2+1/2
|185 g
|2
|150 g
|2
|3.5 kg
|250 g
|3
|210 g
|2+1/2
|165 g
|2
|4 kg
|275 g
|3
|230 g
|2+1/2
|185 g
|2
|4.5 kg
|300 g
|3+1/2
|250 g
|3
|200 g
|2+1/2
|5 kg
|320 g
|4
|270 g
|3
|215 g
|2+1/2
|5.5 kg
|345 g
|4
|285 g
|3+1/2
|230 g
|2+1/2
|6 kg
|365 g
|4+1/2
|305 g
|3+1/2
|245 g
|3
|6.5 kg
|390 g
|4+1/2
|325 g
|4
|260 g
|3
|7 kg
|410 g
|5
|340 g
|4
|275 g
|3
|7.5 kg
|430 g
|5
|360 g
|4
|285 g
|3+1/2
|8 kg
|450 g
|5+1/2
|375 g
|4+1/2
|300 g
|3+1/2
|8.5 kg
|470 g
|5+1/2
|390 g
|4+1/2
|315 g
|3+1/2
|9 kg
|490 g
|6
|410 g
|5
|325 g
|4
|9.5 kg
|510 g
|6
|425 g
|5
|340 g
|4
|10 kg
|530 g
|6
|440 g
|5
|350 g
|4