Urinary S/O

Urinary S/O

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için komple diyetetik ye - (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

12 x 85g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

İDRAR SEYRELTME

İdrar seyreltme, idrarı strüvit ve kalsiyumoksalat taşlarının oluşması için daha azelverişli hale getirir.

STRÜVİT ÇÖZÜNMESİ

Her çeşit strüvit taşının çözünmesine yardımcı olur.

Düşük RSS

Strüvit ve oksalat kristal oluşumlarına sebepolan iyon konsantrasyonunu düşürmeyeyardımcı olur.

İDYOPATİK SİSTİT

Islak mamanın yüksek nem içeriği sayesinde İdrar Yolları S/O Feline idrarı sulandırır. FLUTD* vakalarının neredeyse %64’ü idyopatik sistik olduğu düşünüldüğünde ıslak beslenme tekrar eden sistit vakalarında tercih edilmelidir.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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