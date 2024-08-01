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Alpine Dachsbracke

Alpine Dachsbracke köpeklerine çok benzeyen köpeklerin antik çağlarda dahi kullanıldıkları bildirilmiştir.
Alpine dachsbracke black and white

Alpine Dachsbracke hakkında

Sağlam ve sert yapıdaki Alpine Dachsbracke köpekleri, büyük toynaklı yaralı av hayvanlarının izini sürmek veya dağlarda yaban tavşanları ve tilkileri kokularından takip etmek için kullanılır.

Duyguları asla karışmayan bu sakin ve özgüvenli köpekler, hem arkadaş canlısı hem de dikkatlidir. Bu sağlam av köpekleri, kısa bacaklı olsalar da sağlam bir yapıdadır. Kemikleri gelişmiş, kasları güçlüdür. Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Avusturya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Girişken / Arkadaş canlısı / Zeki

Önemli bilgiler

Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir

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