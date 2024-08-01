Sağlam ve sert yapıdaki Alpine Dachsbracke köpekleri, büyük toynaklı yaralı av hayvanlarının izini sürmek veya dağlarda yaban tavşanları ve tilkileri kokularından takip etmek için kullanılır.

Duyguları asla karışmayan bu sakin ve özgüvenli köpekler, hem arkadaş canlısı hem de dikkatlidir. Bu sağlam av köpekleri, kısa bacaklı olsalar da sağlam bir yapıdadır. Kemikleri gelişmiş, kasları güçlüdür. Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler