Alpine Dachsbracke
Alpine Dachsbracke köpeklerine çok benzeyen köpeklerin antik çağlarda dahi kullanıldıkları bildirilmiştir.
Alpine Dachsbracke hakkında
Sağlam ve sert yapıdaki Alpine Dachsbracke köpekleri, büyük toynaklı yaralı av hayvanlarının izini sürmek veya dağlarda yaban tavşanları ve tilkileri kokularından takip etmek için kullanılır.
Duyguları asla karışmayan bu sakin ve özgüvenli köpekler, hem arkadaş canlısı hem de dikkatlidir. Bu sağlam av köpekleri, kısa bacaklı olsalar da sağlam bir yapıdadır. Kemikleri gelişmiş, kasları güçlüdür. Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Avusturya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Girişken / Arkadaş canlısı / Zeki
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Girişken / Arkadaş canlısı / Zeki
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Bu sayfayı beğenin & paylaşın