Bavarian Mountain Scent Hound

Bavyera Dağ Tazıları yabancılara ilgisiz kalırken sahipleri ile güçlü bir ilişki geliştiren sakin, iyi dengelenmiş köpeklerdir. Tüm izleme ve tasma av köpeklerinin soyu, ilkel av köpeklerinden veya Bracke'den gelmektedir.

Bu safkanlar tiz bir sese ve çok iyi gelişmiş koku alma duyusuna sahiptir, her türlü büyüklükteki av hayvanının izini büyük bir güvenilirlikle takip ederler. En güvenilir, inatçı köpekler en başta sürüden seçilip yaralı av hayvanının izini bulmaya liderlik etmeleri için kullanılır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler