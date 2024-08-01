Bavarian Mountain Scent Hound
Havalı, kuvvetli ve kendinden emin olan Bavyera Dağ Tazıları uysaldır ve asla çekingen değildir.
Bavyera Dağ Tazısı hakkında
Bavyera Dağ Tazıları yabancılara ilgisiz kalırken sahipleri ile güçlü bir ilişki geliştiren sakin, iyi dengelenmiş köpeklerdir. Tüm izleme ve tasma av köpeklerinin soyu, ilkel av köpeklerinden veya Bracke'den gelmektedir.
Bu safkanlar tiz bir sese ve çok iyi gelişmiş koku alma duyusuna sahiptir, her türlü büyüklükteki av hayvanının izini büyük bir güvenilirlikle takip ederler. En güvenilir, inatçı köpekler en başta sürüden seçilip yaralı av hayvanının izini bulmaya liderlik etmeleri için kullanılır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Sakin / Sadık / Özgüvenli
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Sakin / Sadık / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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