Biraz Beagle'lardan bahsedelim
Dünyanın en popüler köpekleri arasında yer alan Beagle'lar sadık, sevecen ve zeki hayvanlardır. İri kahverengi gözlere, sarkık kulaklara ve "yalvaran" bir ifadeye sahip olan bu yakışıklı tazılara karşı direnmek zordur. Avcı köpeği geçmişleri eğitimi biraz zorlaştırabilir. Ayrıca çoğu köpekten daha fazla havlama eğilimindedirler, ancak göstereceğiniz ekstra çabaya da kesinlikle değeceklerdir. Yani biraz zaman ve sabırla, kısa süre sonra siz de kendi "Snoopy"nize kavuşacaksınız!
Resmi adı: Beagle
Diğer adları: Tazı, İngiliz Beagle
Kökeni: Birleşik Krallık
Salya akıtma eğilimi2 out of 5
Bakım ihtiyaçları1 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi5 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|33 - 38 cm
|30.5 - 33 cm
|Kilo
|Kilo
|9 - 13 kg
|9 - 10 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 12 ay
|12 ay ila 7 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|7 ila 10 yıl
|10 ila 20 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Beagle'ı tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Acıklı ifadeleri, sarkık kulakları ve manalı bakan gözleri ile Beagle'ların en sevilen köpek ırklarından biri olması şaşırtıcı değil. Uysal ve uyumludurlar, aynı zamanda sevgi dolu bir mizaçları vardır; Beagle'lar, biraz eğitildikten sonra çocuklarla ve diğer hayvanlarla da oldukça iyi anlaşır.
Beagle'ların kökenleri tam olarak bilinmese de yüzlerce yıldır bizimle birlikte oldukları düşünülmektedir. Kökenlerinin Romalıların kullandığı av köpekleri olduğuna inanılmaktadır. İngiltere'de ise 1800'lerde popüler hale gelmişlerdir. 1890'da Beagle Kulübü kurulmuş, hemen ardından da standart yayınlanmıştır.
Amerikan Köpek Kulübü'ne göre günümüzde Beagle, dünyanın en popüler 10 köpeğinden biridir. Ayrıca kil animasyon dizisi Wallace ve Gromit, popüler TV programı Harika Yıllar ve Shiloh adlı çocuk filmine kadar pek çok yapımda başrol oynayarak ekranlarımızın vazgeçilmezi oldular. Hepsinden ünlüsü ise Peanuts adlı çizgi roman serisinde yer alan Snoopy isimli Beagle'dı.
Kızıl kahverengi, siyah ve beyaz kürkü ile Beagle, her ne kadar boyut olarak çok daha küçük olsa da görünüş olarak Tilki Tazısına benzer. Ayrıca, Beagle ırkının kendi içinde iki farklı çeşidi vardır. Amerikan Köpek Kulübü, ırkı omuz hizası 33 cm'nin altındakiler ve 33 - 38 cm arasındakiler olarak ayırır- İngiltere'de biraz daha büyük olabilirler.
Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan Maltiz, iyi bir ömre sahip sağlıklı bir köpek ırkıdır. Gerçekten de birçok Maltiz, gençlik yaşlarına kadar hatta bazen daha da fazla sağlıklı bir yaşam sürerler.
Aktif ve enerjik olan Beagle'lar her gün en az bir saat, ancak ideal olarak daha fazla egzersize ihtiyaç duyarlar. Sürüler halinde avlanmak için yetiştirilmiş olan bu köpekler, ayrıca arkadaşlık konusunda da başarılıdırlar ve yalnız bırakılmak onlara göre değildir.
Beagle'ları seçmeden önce bir uyarı daha: Kendi seslerini duymayı sevdiklerinden, oldukça sık havlamalarıyla ve ulumalarıyla bilinirler. Ayrıca, eğitimleri bazı ırklara göre biraz daha zorlayıcı olabilir. Yine de birkaç ödül maması ve biraz sabırla üstesinden gelinemeyecek bir şey değildir.
Genel olarak, bu sadık hayvanlar, harika ev köpekleri olurlar. Hatta biraz çaba harcarsanız karşılığında kısa sürede yeni bir en iyi arkadaş kazanmış olursunuz!
Beagle'lar hakkında 2 bilgi
1. Koku peşinde...
Bloodhound ve Basset Hound ile birlikte Beagle, tüm köpek ırkları arasında en gelişmiş koku alma duyusuna sahip olanlardan biridir. Hatta burunlarında 220 milyon kadar koku reseptörü bulunmaktadır.
2. Rutin işler
Mükemmel koku alma duyuları göz önüne alındığında, birçok Beagle'ın havaalanlarında tespit köpeği olarak çalışıyor olması şaşırtıcı değildir. Normalde patlayıcıları ve narkotikleri koklayarak tespit etmek için kullanılırlar, ancak daha yakın zamanda, Coronavirüs'ün varlığını tespit etmek için de eğitildiler.
Irkın geçmişi
Köpekseverler arasındaki pek çok varsayıma rağmen, Beagle'ların kökenleri bir şekilde gizemini korumaya devam etmekte... Yine de, büyük olasılıkla, tavşan ve benzeri hayvanları yakalamak için kullanılan Roma av köpeklerinden gelmişlerdir. Daha sonraları, Elizabeth döneminden başlayarak resimlerde ve edebiyatta kendilerini göstermeye başladılar.
O zamanlar daha küçük, tel tüylü Beagle'lar vardı; hatta bazıları o kadar küçüktü ki av ceketinin cebinde bile taşınabiliyorlardı! Beagle'ların boyutu yıllar içinde büyüdü, ama bu ırkın "Cep Beagle" denen daha küçük versiyonları varlığını hâlâ sürdürmekte.
Her ne kadar Beagle adının asıl kökenleri geçmişte kaybolmuş olsa da, çoğu kişi kelimenin Galce "beag" (küçük) teriminden türediğine inanmaktadır. Diğerleri ise av borularının çalması anlamına gelen Fransızca ("be'geule") teriminden geldiğini öne sürmektedir.
Her hâlükârda, modern Beagle ırkının 1830'larda Büyük Britanya'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çeşitli ırklar arasında -muhtemelen Talbot Hound, North Country Beagle ve Southern Hound da dahil olmak üzere- bir melez olduğuna inanılan Beagle'ların kişiliği, en iyi özellikleri bir arada toplamış gibi görünüyor.
Beagle Kulübü'nün 1890'da İngiltere'deki kuruluşundan kısa bir süre sonra ırk standardı oluşturulmuştur. Günümüzde Beagle'lar, dünyanın dört bir yanında, en sevilen köpek ırkları listelerinde sık sık karşımıza çıkmaktadır.
İyi davranış özellikleri, boyutları ve uysal mizaçları nedeniyle Beagle'lar laboratuvarlar için de tercih edilen bir ırk olmuştur. Neyse ki birçok yardım kuruluşu onlara bir ev sunmaya çalışmaktadır. Bir Beagle sahiplenmeyi mi düşünüyorsunuz? Öyleyse laboratuvar köpeğini kucak köpeği hâline getirmeye ne dersiniz?
Baştan kuyruğa
Beagle'ların fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Yüz
3.Tüy
4.Gövde
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar Beagle'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
Onaylı bir yetiştirici seçmek önemlidir
Beagle'lar, genellikle ortalama 12 ila 15 yıllık oldukça uzun bir ömre sahip olsalar da, tüm köpek ırkları gibi yaşamları boyunca bazı genetik sağlık sorunlarına yatkın olabilirler. Diğer ırklar için olduğu gibi, bu köpekleri de sorumlu ve saygın bir yetiştiriciden sahiplenmek önemlidir; yetiştiriciler kalıtsal durumların çoğu için testler gerçekleştireceklerinden, bu, riskleri azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, Beagle'ınızın taşıyıcı olup olmadığını veya daha sonra potansiyel olarak bir sağlık sorunu geliştirip geliştirmeyeceğini bilmek, veteriner hekiminizle birlikte ona ömürlük bir bakım planı hazırlamanıza yardımcı olabilir.
Göz sorunlarına dikkat edin
Beagle köpek ırkı glokomaya, progresif retinal atrofi (PRA) olarak bilinen bir dejeneratif bozukluğa ve gözün köşesinden bir bezin çıkıntı yaptığı "kiraz göz" adı verilen durum gibi birkaç göz problemine yatkın olabilir. Pek çok sağlık probleminde olduğu gibi, bu durumlarda da erken teşhis her şeyi değiştirebilir. Bunu göz önünde bulundurarak, Beagle'ınızın gözlerini düzenli olarak kontrol etmeniz ve herhangi bir semptom, rahatsızlık veya olağandışı durum belirtisi varsa veteriner hekiminize danışmanız önemlidir. Ayrıca, Beagle'ınız için yılda iki kez kapsamlı bir göz muayenesi önerilir.
Bu ırk, epilepsiye de yatkın olabilir
Beyindeki anormal elektriksel aktivite ile tetiklenen bu nörolojik durum, hafif -bazen de şiddetli- nöbetlere neden olabilir. Diğer belirtiler sendeleme, düşme veya geçici oryantasyon bozukluğu şeklinde kendini gösterebilir. Beagle'larda daha yaygın görülen durumlardan biri olan bu ataklar, yaklaşık altı aylıktan itibaren ortaya çıkabilir. Nöbetlere tanık olmak endişe verici olsa da, gerçekte göründükleri kadar kötü değildirler. Aslında, epilepsiden muzdarip köpekler için uzun vadeli hastalık seyri genelde oldukça olumludur. Her zamanki gibi, bu konuları Beagle'ınız için uygun bir ilaç tedavisi önerebileceğinden veteriner hekiminizle birlikte değerlendirmeniz en iyisi olacaktır.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Beagle için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fiziksel durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Her zaman taze ve temiz içme suyu bulundurmalısınız. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su getirin. Enerji alımı her zaman iklim koşullarına göre ayarlanmalıdır. Kışın açık havada yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olacaktır.
Bu öneriler, sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir. Yavru bir Beagle'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Beagle yavrularının bağışıklık sistemi, 12 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Beagle'ınkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır bu nedenle onlara verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Beagle'lar kilo almaya yatkın oldukları için kalori alımı kontrol edilmelidir. Altı aylık olana kadar, verilecek günlük mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Beagle'lar 7 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılıklarını korumaya, kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığını korumaya yardımcı olur. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı Beagle'lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Higher vitamin C and E content. These
nutrients have antioxidant properties, helping to protect the body’s cells
against the harmful effects of the oxidative stress linked to ageing.
High-quality protein. Contrary
to a widely held misconception, lowering the protein content in food brings
little benefit in limiting kidney failure. In addition, older dogs are less efficient
at using dietary protein than younger dogs. Reducing the phosphorous content is
a good way of slowing down the gradual deterioration of kidney function.
A higher proportion of the trace elements iron, zinc, and manganese to help maintain the good condition of the skin and coat
A higher quantity of polyunsaturated fatty acids (borage oil, fish oil) to maintain the quality of the coat. Dogs normally produce these fatty acids, but ageing can affect this physiological process.
As they age, dogs increasingly suffer
from teeth problems. To ensure they continue to eat in sufficient quantities,
the shape, size, and hardness of their kibble needs to be tailored to their
jaw.
Throughout their life, it is
important to avoid feeding Beagles
human foods or fatty snacks. Instead, reward them with kibble taken from their
meal allowance, and strictly follow the feeding guidelines written on the
package in order to prevent excessive weight gain.
Beagle'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Beagle'lar, en çok açık havada etrafı koklamaktan hoşlanan, atletik ve enerjik köpeklerdir. Bu nedenle, her gün en az bir saat -ideal olarak iki veya daha fazla saat- egzersiz yapmaları gerekir. Yaşlanan bir Beagle biraz tembelleşip diğer aktivitelere nazaran sepetinde kıvrılıp yatmaktan hoşnut hale gelebilir; ancak obeziteye yatkın bir ırk olduğu için buna izin vermemek son derece önemlidir. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar, Beagle'lar, doğuştan avlanma içgüdülerini korumaya devam ederler ve koku takip etmeye eğilimli olurlar. Bu nedenle tasmalarını çıkarmamak veya en azından onları görüş mesafesinde tutmak isteyebilirsiniz. Ayrıca, çitlerin altını kazma konusunda üstün beceriye sahip kaçış ustaları olduklarından, onları evin bahçesinde bile dikkatle izlemek önemlidir.
Bir Beagle'a sahip olmanın pek çok olumlu yönünden bir tanesi de, bu köpeklerin çok az bakıma ihtiyaç duymalarıdır. Onları hava koşullarından koruyan yoğun çift katmanlı bir kürkleri olmasına rağmen kısa, pürüzsüz ve su geçirmez tüylerinin temizliği ve bakımı kolaydır. Beagle'ınızı orta sertlikte bir fırça ile haftada bir fırçalamak, ölü tüyleri gidermek için yeterli olacaktır. Ayrıca, tüy dökme seviyeleri ortalama düzeydedir- tabii Beagle'ların tüy dökme mevsimlerinde bu artış gösterir. Kısa tüylerinden ötürü, ara sıra yapılacak bir banyo fazlasıyla yeterli olur. Ayrıca tırnaklar düzenli olarak kesilmeli, dişler mümkün olduğunca sık fırçalanmalı ve Beagle’ların uzun, sarkık kulakları bakım sırasında dikkatlice kontrol edilmelidir.
Beagle'ların, eğitim söz konusu olduğunda bazı ırklardan biraz daha zorlayıcı olabildikleri doğrudur. Bunu size söylediğimizi aman duymasınlar! Ayrıca, uysal ve sadık köpekler olmalarına rağmen özgür ruhlu bir mizaçları da vardır. Avcılık geçmişleri nedeniyle, Beagle'lar yürüyüş sırasında her şeyi koklamak isteyeceklerdir. Ayrıca onlara tuvalet eğitimi vermek normalden daha uzun sürebilir. Öte yandan, Beagle'lar çok hızlı öğrenirler ve özellikle yiyecek içeren ödüle dayalı eğitime iyi yanıt verirler. Buradaki önemli nokta, Beagle'nızı erkenden yavru eğitim sınıflarına kaydetmeniz ve düzenli olarak sosyalleştirmeye başlatmanızdır. Biraz planlama ve sabırla, ikiniz de emeklerinizin karşılığını alacaksınız!
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Beagle'lar hakkında her şey
Ortalama olarak, tamamen olgunlaşmış bir Beagle köpeği 38-40,5 cm'den (15 ila 16 inç) uzun olmaz; ağırlığı ise en fazla 13,5 kg (30 lb) olur. Beagle'lar, boyutlarının nispeten küçük olması sebebiyle çoğu tip eve kolayca uyum sağlar. Amerikan Köpek Kulübü'nün tanıdığı iki tür Beagle bulunmaktadır: Omuz hizaları 33 cm altında olanlar ve 33 - 38 cm arasında olanlar; kiloları da buna göre değişmektedir.
Beagle'ınız her gün en az bir saat, ancak ideal olarak iki saat veya daha fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyar. Siz, "Ama ben geçen hafta egzersiz yaptırdım!" kategorisindeyseniz, bu ırk size göre olmayabilir. Yürüme, koşma ve oyun kombinasyonu iyi sonuç verir. Ayrıca bahçede etrafı koklayarak açık havada geçirdikleri zaman da onlara iyi gelir.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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