Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Acıklı ifadeleri, sarkık kulakları ve manalı bakan gözleri ile Beagle'ların en sevilen köpek ırklarından biri olması şaşırtıcı değil. Uysal ve uyumludurlar, aynı zamanda sevgi dolu bir mizaçları vardır; Beagle'lar, biraz eğitildikten sonra çocuklarla ve diğer hayvanlarla da oldukça iyi anlaşır.

Beagle'ların kökenleri tam olarak bilinmese de yüzlerce yıldır bizimle birlikte oldukları düşünülmektedir. Kökenlerinin Romalıların kullandığı av köpekleri olduğuna inanılmaktadır. İngiltere'de ise 1800'lerde popüler hale gelmişlerdir. 1890'da Beagle Kulübü kurulmuş, hemen ardından da standart yayınlanmıştır.

Amerikan Köpek Kulübü'ne göre günümüzde Beagle, dünyanın en popüler 10 köpeğinden biridir. Ayrıca kil animasyon dizisi Wallace ve Gromit, popüler TV programı Harika Yıllar ve Shiloh adlı çocuk filmine kadar pek çok yapımda başrol oynayarak ekranlarımızın vazgeçilmezi oldular. Hepsinden ünlüsü ise Peanuts adlı çizgi roman serisinde yer alan Snoopy isimli Beagle'dı.

Kızıl kahverengi, siyah ve beyaz kürkü ile Beagle, her ne kadar boyut olarak çok daha küçük olsa da görünüş olarak Tilki Tazısına benzer. Ayrıca, Beagle ırkının kendi içinde iki farklı çeşidi vardır. Amerikan Köpek Kulübü, ırkı omuz hizası 33 cm'nin altındakiler ve 33 - 38 cm arasındakiler olarak ayırır- İngiltere'de biraz daha büyük olabilirler.

Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan Maltiz, iyi bir ömre sahip sağlıklı bir köpek ırkıdır. Gerçekten de birçok Maltiz, gençlik yaşlarına kadar hatta bazen daha da fazla sağlıklı bir yaşam sürerler.

Aktif ve enerjik olan Beagle'lar her gün en az bir saat, ancak ideal olarak daha fazla egzersize ihtiyaç duyarlar. Sürüler halinde avlanmak için yetiştirilmiş olan bu köpekler, ayrıca arkadaşlık konusunda da başarılıdırlar ve yalnız bırakılmak onlara göre değildir.

Beagle'ları seçmeden önce bir uyarı daha: Kendi seslerini duymayı sevdiklerinden, oldukça sık havlamalarıyla ve ulumalarıyla bilinirler. Ayrıca, eğitimleri bazı ırklara göre biraz daha zorlayıcı olabilir. Yine de birkaç ödül maması ve biraz sabırla üstesinden gelinemeyecek bir şey değildir.

Genel olarak, bu sadık hayvanlar, harika ev köpekleri olurlar. Hatta biraz çaba harcarsanız karşılığında kısa sürede yeni bir en iyi arkadaş kazanmış olursunuz!