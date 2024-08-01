Bu Belçika çoban köpekleri, orta boylu ve sağlam yapılı hayvanlardır. Kısa ve düz tüylü başı haricinde kürkü kaba ve dağınıktır. Bouvier des Ardennes köpeğinin kürkü yoğun olup hava koşullarından etkilenmez. Bu sayede en sert hava koşullarında dahi sürüyü koruyup güdebilirler.

İlk başta çalıştırılmak için üretilen Bouvier des Ardennes, aktif ailelerin yanında sevecen, ilgili bir evcil hayvan olur. Doğru şekilde tanıştırıldıkları sürece çocuklara karşı sabırlı oldukları bilinir ve başka evcil hayvanların bulunduğu evlere nispeten kolay uyum sağlarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler