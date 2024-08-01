Bouvier des Flandres
Sakin ama cesur olan Bouvier des Flandres akıllı, enerjik bir köpektir.
Bouvier des Flandres hakkında
Bouvier des Flandres esasen sürüleri gütmek için, kızak köpeği olarak ve tereyağı çalkalamak için kullanılmıştır. Tarım ekipmanlarının modernizasyonu bunu değiştirmiştir ve günümüzde Bouvier des Flandres çiftlikleri korumak için ve bir savunma köpeği olarak kullanılmaktadır.
Bu güçlü iradeli köpekler, eğitim ve bakım ihtiyaçlarına zaman ayırabilen deneyimli sahipler için uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Sakin / Özgüvenli / Neşeli / Çalışkan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Sakin / Özgüvenli / Neşeli / Çalışkan
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal
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