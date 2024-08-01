Bouvier des Flandres esasen sürüleri gütmek için, kızak köpeği olarak ve tereyağı çalkalamak için kullanılmıştır. Tarım ekipmanlarının modernizasyonu bunu değiştirmiştir ve günümüzde Bouvier des Flandres çiftlikleri korumak için ve bir savunma köpeği olarak kullanılmaktadır.

Bu güçlü iradeli köpekler, eğitim ve bakım ihtiyaçlarına zaman ayırabilen deneyimli sahipler için uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler