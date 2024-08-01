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Bouvier des Flandres

Sakin ama cesur olan Bouvier des Flandres akıllı, enerjik bir köpektir.
Bouvier des Flandres adult in black and white

Bouvier des Flandres hakkında

Bouvier des Flandres esasen sürüleri gütmek için, kızak köpeği olarak ve tereyağı çalkalamak için kullanılmıştır. Tarım ekipmanlarının modernizasyonu bunu değiştirmiştir ve günümüzde Bouvier des Flandres çiftlikleri korumak için ve bir savunma köpeği olarak kullanılmaktadır.

Bu güçlü iradeli köpekler, eğitim ve bakım ihtiyaçlarına zaman ayırabilen deneyimli sahipler için uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Sakin / Özgüvenli / Neşeli / Çalışkan

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal

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