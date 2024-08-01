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İtalyan Pointer

Tazı benzeri kemik yapıları olan İtalyan Pointerler, 15. yüzyıla dayanan yazıtlarda bahsedilen en eski köpek ırklarından biridir.
Italian Pointing Dog adult black and white

İtalyan Pointer hakkında

Dayanıklı ve her tür ava uygun olan İtalyan Pointerler, mükemmel bir koku alma duygusuna sahip uysal ve eğitilmesi kolay güvenilir av köpekleridir.

Bu köpekler, avlanma içgüdülerine rağmen kolay bakımları, çocuklara karşı sabırları ve evde yalnız kalma kabiliyetleri nedeniyle tatlı, sevecen aile hayvanları olarak tanınmaya başlanmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Sadık / Sakin

Önemli bilgiler

Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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