İtalyan Pointer

Dayanıklı ve her tür ava uygun olan İtalyan Pointerler, mükemmel bir koku alma duygusuna sahip uysal ve eğitilmesi kolay güvenilir av köpekleridir.

Bu köpekler, avlanma içgüdülerine rağmen kolay bakımları, çocuklara karşı sabırları ve evde yalnız kalma kabiliyetleri nedeniyle tatlı, sevecen aile hayvanları olarak tanınmaya başlanmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler