İtalyan Pointer
İtalyan Pointer hakkında
Dayanıklı ve her tür ava uygun olan İtalyan Pointerler, mükemmel bir koku alma duygusuna sahip uysal ve eğitilmesi kolay güvenilir av köpekleridir.
Bu köpekler, avlanma içgüdülerine rağmen kolay bakımları, çocuklara karşı sabırları ve evde yalnız kalma kabiliyetleri nedeniyle tatlı, sevecen aile hayvanları olarak tanınmaya başlanmıştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Sadık / Sakin
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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