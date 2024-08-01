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Burbon Pointer

Burbon Pointer'in başı armut biçimli olup ne çok hafif ne çok ağırdır, gövdesi için kusursuz bir orandadır.
Bourbonnais Pointing Dog adult black and white

Burbon Pointer hakkında

Bu ırk, evde uysal ve sevecendir. Ancak avlanırken, azmi ve zekası sayesinde en farklı av hayvanlarına ve arazilere kolayca uyum sağlayabilir. Bu köpekler, yapıları gereği zemin üzerindeki kokuları arar. Tespit etmeye karşı pratik ve hassas bir yetenekleri vardır.

Burbon Pointer, güçlü bir izlenim uyandıran kaslı, sıkı yapısıyla kısa tüylü ve orta boylu bir köpektir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Sevecen / Zeki / Sessiz / Soğukkanlı / Çalışkan

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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