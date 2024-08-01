Burbon Pointer
Burbon Pointer hakkında
Bu ırk, evde uysal ve sevecendir. Ancak avlanırken, azmi ve zekası sayesinde en farklı av hayvanlarına ve arazilere kolayca uyum sağlayabilir. Bu köpekler, yapıları gereği zemin üzerindeki kokuları arar. Tespit etmeye karşı pratik ve hassas bir yetenekleri vardır.
Burbon Pointer, güçlü bir izlenim uyandıran kaslı, sıkı yapısıyla kısa tüylü ve orta boylu bir köpektir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Sevecen / Zeki / Sessiz / Soğukkanlı / Çalışkan
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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Sağlıklı yaşam
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