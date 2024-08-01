Bu ırk, evde uysal ve sevecendir. Ancak avlanırken, azmi ve zekası sayesinde en farklı av hayvanlarına ve arazilere kolayca uyum sağlayabilir. Bu köpekler, yapıları gereği zemin üzerindeki kokuları arar. Tespit etmeye karşı pratik ve hassas bir yetenekleri vardır.

Burbon Pointer, güçlü bir izlenim uyandıran kaslı, sıkı yapısıyla kısa tüylü ve orta boylu bir köpektir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler